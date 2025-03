Die mittlerweile neunte Staffel der Dokutainment-Reihe "Feuer & Flamme" war für den WDR wieder ein voller Erfolg, insbesondere auch mit Blick auf die Mediathek, wo es in Summe seither 2,3 Millionen Abrufe gab. Die Reihe, die die Duisburger Feuerwehr - in diesem Fall der Löschzug und Rettungsdienst der Wache 3 in Hamborn sowie die Luftrettung - mit der Kamera und speziellen Bodycams begleitet, spricht dabei vor allem junge Männer an.

Eine Zielgruppe, die man auch auf Twitch gut erreichen dürfte. Dort wird es ab dem 28. April nun eine wöchentliche Watch-Party geben: Der Twitch-Streamer Wieland Welte alias "Rumathra" schaut sich gemeinsam mit dem Bochumer Feuerwehrchef Simon Heußen im Livestream jeweils eine Folge der neunten Staffel "Feuer & Flamme" an.

Dabei kommentieren sie live, ordnen ein und berichten von eigenen Erfahrungen. Im Live-Chat haben Userinnen und User außerdem die Möglichkeit, den Profis während des Livestreams Fragen zu stellen. Los geht's am 28. April, der Stream ist zwischen 16 und 18 Uhr angesetzt und ist auf dem ARD-Twitch-Kanal sowie parallel auch auf dem YouTube-Kanal des WDR zu sehen. Weitere Livestreams folgen dann wöchentlich montags zur selben Uhrzeit.

Fürs kommende Jahr hat der WDR dann auch schon eine Fortsetzung von "Feuer & Flamme" angekündigt. Die zehnte Staffel wird dann sogar zehn Folgen umfassen, zuletzt hatte es jeweils sechs Folgen im Jahr gegeben. Auch die zehnte Staffel kommt wieder aus Duisburg. Davor startet aber noch der neue "Feuer & Flamme"-Ableger des SWR: Im September sind zehn Folgen über Einsätze in Heidelberg angekündigt. Produziert wird "Feuer & Flamme" von SEO Entertainment.