Trotz - oder vielleicht auch gerade wegen - des Umzugs in die neue Dependance von RTL Deutschland in Hamburg bestand in der Belegschaft von Gruner+Jahr zuletzt kein großes Vertrauen darin, dass die Zeit der Hiobsbotschaften für den ehemals stolzen Verlag vorbei sind. Eine wirkliche Euphorie für einen Neuanfang wollte sich trotz neuer Hamburger Heimat nicht so recht einstellen. Kein Wunder, die wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen sind schließlich kein Geheimnis - und die Kommunikation von RTL-Deutschland-CEO Stephan Schmitter dazu zuletzt schon überraschend offen.

© RTL / Anne Werner

Als nun am Sonntagabend von RTL Deutschland kurzfristig für den Montagvormittag um 10.30 Uhr ein All-Hands-Meeting ausschließlich füf den Standort Hamburg angesetzt wurde, reichten die Reaktionen unter den Mitarbeitenden von Panik bis Ernüchterung. Und es kam, wie man es intern wie extern befürchten konnte: RTL Deutschland filetiert die Reste von Gruner+Jahr, zunächst einmal ohne angekündigten Stellenabbau. Auch der gerade erst bezogene Standort von RTL Deutschland in der Koreastraße soll erhalten bleiben. Und doch ändert sich fast alles, so dass Bernd Hellermann, CEO Gruner+Jahr, und Carina Laudage, Chief Product Officer Gruner+Jahr das Haus verlassen. Im gegenseitigen Einvernehmen, heißt es in einer Mitteilung. Beim AllHands in Hamburg klang es nicht ganz so.

Funke kauft „Brigitte“, „Gala“ und „Eltern“

Doch was genau ändert sich? Im Rahmen einer „Neuaufstellung des Publishing-Geschäfts“ werde man die Marken „Brigitte“, „Gala“ und „Eltern“ an die Funke Mediengruppe verkaufen, wobei die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marken mit ihren bestehenden Arbeitsverträgen von der Funke Mediengruppe übernommen werden. RTL Deutschland sagt, das sei konsequent. Man verfolge seine „Best Owner-Philosophie“ und Funke sei eine der führenden Verlagsgruppen im deutschsprachigen Raum. Die „nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze“ sei ein zentrales Ziel. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt einer Freigabe der zuständigen Kartellbehörden.

© IMAGO / Rupert Oberhäuser

Weitere Titel rücken enger an RTL heran

„Geolino“, „Geolino mini“ und „Art“ werden künftig bei stern+ unter der Verantwortung von Gregor Peter Schmitz bei RTL News gebündelt, während die Marken „Schöner Wohnen“, „Couch“ und „Häuser“ ab sofort im Bereich RTL Consumer Products unter der Verantwortung von Thorsten Braun geführt werden. Damit werden diese Marken „noch enger an das Inhaltegeschäft von RTL Deutschland herangeführt“. Trotz Teilverkauf und Umstrukturierung bleibt die Ad Alliance Vermarkter für das gesamte Portfolio und der Vertrieb der Magazine soll auch in Zukunft über den Deutschen Pressevertrieb (dpv) erfolgen. Dessen Geschäftsführer Christian Behr übernimmt zum 1. April zusätzlich die Geschäftsführung der Reste von Gruner+Jahr.

„Die Transformation der Medien beschleunigt sich und deshalb ist es aus unserer Sicht sinnvoll, die Geschäfte jeweils dort zu bündeln, wo sie mit vollem Fokus, großer Expertise und mit größtmöglicher Sicherheit für die Kolleginnen und Kollegen in die Zukunft geführt werden können“; erklärt Stephan Schmitter am Montag und lobt die Funke Mediengruppe. „Wir konzentrieren uns im Rahmen unserer Strategie ‚SHINE 2030‘ noch fokussierter auf unsere Bewegtbildinhalte, die Stärkung von RTL Deutschland und wollen die Erfolgsgeschichte von RTL+, einem der größten lokalen Streaminganbieter, und den konsequenten Ausbau unseres Paid-Angebots stern+ weiter vorantreiben.“

Unklar ist vorerst, wie es um den gerade bezogenen Standort an der Koreastraße bestellt ist, wenn nach dem Verkauf von „Brigitte“; „Gala“ und „Eltern“ rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig für Funke arbeiten. Angesichts der ausstehenden Kartellamtsprüfung dürfte sich allzu schnell aber nichts ändern. Fraglich darüber hinaus, wenn auch in Hamburg nur von untergeordneter Bedeutung: Welche Priorität hat künftig das Promi-Magazin "Gala" im RTL-Programm, wenn die Marke zwar noch von der Ad Alliance vermarktet wird - aber nicht mehr zum Konzern gehört.