Am Vormittag informierte RTL Deutschland über den Verkauf von drei großen Gruner+Jahr-Marken. Sowohl "Brigitte" als auch "Eltern" und "Gala" erscheinen künftig - so das Kartellamt zustimmt - bei der Funke Mediengruppe (DWDL berichtete). Und auch wenn die Ad Alliace weiterhin deren Vermarktung übernimmt, so stellte sich mit Blick auf "Gala" die Frage, welche Auswirkungen die Entscheidung eigentlich auf den Fortbestand des begleitenden TV-Magazins, das seit fast drei Jahren samstags um 17:45 Uhr zu sehen ist.

Gegenüber DWDL stellte eine RTL-Sprecherin am Montag allerdings klar, dass "Gala" mit Moderatorin Annika Lau auch in Zukunft ausgestrahlt werden soll. Und doch wird es nach DWDL-Informationen auch bei dem Magazin in Kürze zu Veränderungen kommen: Konkret wird die Produktion der Sendung von Berlin nach Köln verlagert, wie die Sendersprecherin auf Nachfrage bestätigte. Die Rede ist offiziell von produktionstechnischen Gründen.

Für den Umzug wird sich "Gala" am 12. April, also kurz vor Ostern, in eine sechswöchige Pause verabschieden, ehe sich Annika Lau am 31. Mai mit "Gala" auf dem Bildschirm zurückmeldet. Ob im Zuge des Umzugs an den Rhein auch inhaltliche Veränderungen an der Sendung vorgenommen werden, ist bislang nicht bekannt.

Hinsichtlich der Quoten-Entwicklung ist "Gala" bislang übrigens kein durchschlagender Erfolg für den Sender. In diesem Jahr schalteten bislang zwar rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Marktanteil bei knapp über sechs Prozent und damit deutlich unter den Normalwerten von RTL. Zuletzt erzielte "Gala" Mitte Dezember einen zweistelligen Marktanteil; damals wurden gute 12,4 Prozent eingefahren.