© RTL / Hendrik Lüders

Derzeit ist Tim Mälzer zusammen mit André Dietz in der "Herbstresidenz" zu sehen und am 30. April startet die neue Staffel "Kitchen Impossible". Aber es gibt mehr, wie Vox-Chefin Kirsten Petersen ankündigt: Gerade in Produktion ist das neue Format "Mälzers Meisterklasse".