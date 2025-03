Nachdem RTL selbst für die zweite Staffel von "Die Verräter", die mit Ausnahme der ersten Folge nur bei RTL+ gezeigt wurde, einen ziemlich namhaften Cast verpflichtet hatte, durfte man für die dritte Staffel, die in diesem Frühjahr auch wieder im linearen Fernsehen zu sehen sein wird, einiges erwarten. Und die ersten zehn Namen, über die zuerst "Bild" am Mittwoch berichtet und die RTL inzwischen bestätigt hat, klingen tatsächlich vielversprechend und in vielen Fällen so gar nicht nach dem, was man sonst im Reality-Genre zu sehen bekommt.

So nimmt mit Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez gleich die komplette Jury von "Let's Dance" an der neuen Staffel teil. Als weitere Namen werden der Schauspieler Wayne Carpendale, die Moderatorin Charlotte Würdig, der Ex-Nachrichtensprecher Jan Hofer, die Schauspielerin Mirja du Mont, die Schlagersängerin Marie Reim, der Schauspieler Ralf Bauer und der Influencer Younes Zarou genannt.

Über den "Bild"-Bericht hinaus hat RTL nun auch den Rest des Casts bekannt gegeben. Vervollständigt wird er von der Sängerin Sandy Mölling, den Schauspieler Thaddäus Meilinger, den als Mentalist auftretenden Timon Krause, den Mode-Influencer und Armin-Laschet-Sohn Joe Laschet, die Ex-Fußball-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg und die Schauspielerin und Moderatorin Janin Ullmann.

Anders als von "Bild" berichtet wurde die neue Staffel aber natürlich nicht auf Schloss Bensberg gedreht, sondern in der gleichen belgischen Location wie die Halloween-Staffel aus dem vergangenen Jahr. RTL hatte die beiden Staffeln in einem Rutsch beauftragt, um bei der Produktion Synergien nutzen zu können. Als Moderatorin Spielleiterin führt auch diesmal wieder Sonja Zietlow durch die Staffel.

Die erste Staffel lief mit Blick auf die lineare Ausstrahlung bei RTL aus Quotensicht noch eher mäßig, wurde aber mit einem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für einen Grimme-Preis nominiert. Zu Beginn werden aus dem Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten drei Verräter ausgewählt, die in einem nächtlichen Konklave entscheiden dürfen, welchen Kandidat sie "ermorden" und somit aus dem Spiel werfen wollen. Die Verräter kennen sich untereinander und auch das Publikum ist eingeweiht - die anderen Promis (in der Show sind es die "Loyalen") müssen die Verräter enttarnen, bevor sie von ihnen eliminiert werden.

Hinweis: Wir haben den Artikel um 12:15 Uhr mit allen durch RTL genannten Namen aktualisiert.