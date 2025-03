am 27.03.2025 - 13:20 Uhr

Ende September vergangenen Jahres bot der NDR-Intendant Joachim Knuth seinen vorzeitigen Abgang an. Seine Amtszeit würde regulär Anfang 2026 enden und mit 66 Jahren stünde er nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. In Folge dessen wurde wenige Wochen später, im Oktober 2024, die Stelle vom NDR-Verwaltungsrat öffentlich ausgeschrieben. Unklar ist, wie viele Bewerbungen daraufhin bis Ende der Frist am 10. November eingegangen sind.

© NDR/Hendrik Lüders

Im Norden läuft das etwas anders. Obwohl auch hier offiziell der 58-köpfige Rundfunkrat die Entscheidung über die künftige Führung des Norddeutschen Rundfunk fällt, obliegt die eigentliche Auswahl bereits dem Verwaltungsrat des NDR, einem zwölfköpfigen Gremium. Das schlägt voraussichtlich diesen Freitag eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten zur Wahl in der kommenden Woche vor. Diese Person braucht dann eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Rundfunkrat - und eine Enthaltung gilt als Nein.

Empfohlen ist noch lange nicht gewählt

Einen offenen Wettbewerb der Ideen im eigentlich wählenden Gremium, wie eben zuletzt bei WDR oder ZDF, gibt es damit nicht. Der Rundfunkrat kann nur der Empfehlung folgen oder sie durchfallen lassen. Mit umso größerer Spannung wird erwartet, wen der Verwaltungsrat mit welcher Begründung für die NDR-Intendanz empfehlen wird. Denn für die persönliche Überzeugungsarbeit der Kandidatin oder des Kandidaten bleiben nicht einmal sieben Tage. Bei der Suche wurde diesmal, neben einer Findungskommission, erstmals auch die Hilfe externer Personalberater bemüht, die sogar bis zuletzt noch aktiv waren.

© NDR/Christian Spielmann

Neben ihr wurden in den vergangenen Wochen weitere Namen aus dem NDR aber auch anderen ARD-Anstalten gehandelt. Viele Namen fielen, wobei nicht leicht zu differenzieren war zwischen denen, die sich gerne im Gespräch sahen und solchen, die auch wirklich im Rennen waren oder sind. Ein sehr vertraulicher Prozess. Dass kurz vor der erwarteten Empfehlung des NDR-Verwaltungsrats bekannt wird, dass die profilierteste Bewerberin aus den Reihen des NDR selbst sich schon vor einer guten Woche aus dem Rennen genommen hat, lässt die Spannung nochmal steigen.

Externe Kandidatin beim Verwaltungsrat hoch im Kurs

Und die Überraschung könnte weit größer werden als gedacht. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de erwägt der Verwaltungsrat des NDR die Empfehlung einer externen Kandidatin, die ohne öffentlich-rechtliche Erfahrung im Auswahlprozess demnach mit ihrer langjährigen Expertise in Management und Medientransformation überzeugt hat. Die Empfehlung einer externen Kandidatin für die NDR-Intendanz - es wäre ein Novum, das manche Branchenkenner im Vorfeld beinahe ausgeschlossen hatten. Man könnte dann fast von einer Revolution im ARD-Kosmos reden.