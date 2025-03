Das ZDF will künftig bei "außergewöhnlichen Serienprojekten" häufiger gemeinsame Sache mit der BBC machen und hat dafür eine "Senderpartnerschaft für fiktionale Koproduktionen" mit dem britischen Sender bekannt gegeben. Und ein Serienprojekt hat man diese Woche auch schon vorgestellt: "Honey" soll ein düster-komödiantischer Kalter-Krieg-Thriller werden, produziert wird die auf sechs Teile angelegte Serie von Sally Woodward Gentles Sid Gentle Films, die beispielsweise auch "Killing Eve" verantwortet hat. Head-Autorin ist Emma Moran, die zuletzt die Disney+-Serie "Extraordinary" und das Netflix-Drama "How to kill your family" geschrieben hat.

"Honey" spielt 1982 in Ost-Berlin und spielt in der Schattenwelt der Spionage und Gegenspionage. Im Mittelpunkt steht die 24-jährige Marta, eine Undercover-Agentin in Diensten des britischen Geheimdienstes MI6. Umgeben von Feinden und ständig in Gefahr, enttarnt zu werden, versucht sie alles, um nicht von Friedrich Bauman, dem neuen Leiter der Spionageabwehr bei der Stasi, entdeckt zu werden. Als sie sich zwischen Friedrich und so rücksichtslosen und arroganten wie attraktiven CIA-Agenten Aaron Neeland wiederfindet, wird sie in dieser Menage-a-trois des Kalten Krieges von der Lust übermannt.

Autorin Emma Moran kommentiert die Serie so: "Ich freue mich darauf, in den sexy Wahnsinn unserer Version des Ostberlins des Kalten Krieges einzutauchen. Romantische Komödie und Spionage sind für mich eine Traumkombination." Produzentin Sally Woodward Gentle sagt: "Vor dem Hintergrund des krassen Brutalismus der DDR sind die Charaktere und Handlungsstränge von ‚Honey‘ intelligent, gewalttätig und hochgradig sexuell aufgeladen. Emmas Drehbücher sind charakteristisch schonungslos, witzig, raffiniert und rasant, aber gleichzeitig leise und verzweifelt romantisch."

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sieht in der Partnerschaft mit der BBC die Möglichkeit, das Know-how des ZDF im europäischen Koproduktionsbereich und die Erfahrung der BBC für preisgekrönte internationale Stoffe zu verbinden. Produktionsfirmen könnten durch die Partnerschaft nun auch schon bei Konzeption und Entwicklung mit beiden Sendern zusammenarbeiten.

Bilke: "Die Programmstrategie der BBC passt perfekt zu unseren Zielen: Ihr großes Engagement bei der Kreation attraktiver Inhalte, die Resonanz beim Publikum erzeugen, spiegelt unseren eigenen Programmanspruch wider. Die Zusammenarbeit bei Projekten wie 'A Good Girl's Guide to Murder' mit seiner fesselnden Geschichte für junge Erwachsene und 'Honey', einem außergewöhnlichen Eventprogramm, erhöht unsere Attraktivität für ein jüngeres Publikum und bereichert unser Programm mit einer europäischen Perspektive."