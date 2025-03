Einst war er einer der erfolgreichsten Fußballmanager der Fußball-Bundesliga - doch in den vergangenen Jahren hat sich Reiner Calmund nicht zuletzt als Jurymitglied bei "Grill den Henssler" einen Namen gemacht. Doch damit ist bald Schluss: Wie Vox am Freitag mitteilte, will Calmund nach 18 Jahren in den Ruhestand gehen. Begonnen hatte er einst bereits beim Vorgänger-Format, der "Kocharena".

"Mit 77 Jahren – da fängt das Leben an", sagte Reiner Calmund. "Nach all den Jahren voller großartiger Begegnungen, köstlicher Speisen und spannender Koch-Wettkämpfe sage ich: Et hätt mir Spaß jemaat! Ich habe nicht nur eine Menge kulinarischer Highlights genossen, sondern auch viel gelernt – über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit der gleichen Leidenschaft fürs gute Essen wie ich sie habe. Ich danke allen, die Teil dieser langen und leckeren Reise waren. Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!"

VOX-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen: "18 Jahre lang hat unser Jury-Urgestein Reiner Calmund in Vox-Kochshows wie 'Die Kocharena' und 'Grill den Henssler' über kulinarisches Können entschieden. Nun hat er beschlossen nach der aktuellen Frühjahrsstaffel in den wohlverdienten Jury-Ruhestand zu gehen – das bedauern wir sehr. Calli ist ein Publikumsliebling und hat mit Humor, Fachwissen und viel Leidenschaft maßgeblich zum Erfolg unserer Formate beigetragen. Dafür danken wir ihm von Herzen - und feiern ihn natürlich gebührend mit einer großen Abschiedsshow bei den Sommer-Specials!"

In besagten Sommer-Specials will Vox auf eine wechselnde Jurybesetzung setzen, wie der Sender mitteilte. Als Location dient auch in diesem Jahr wieder die Seebühne im Magdeburger Elbauenpark. Tickets für die Aufzeichnungen gibt es ab Anfang April.