am 28.03.2025 - 14:53 Uhr

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack gibt demnächst ihr Schauspieldebüt. Wie jetzt bekannt wurde, wird sie eine Gastrolle als Mode-Vloggerin in der RTL-Dailysoap "Alles was zählt" übernehmen. Die Szenen sind bereits abgedreht und werden ab Folge 4.700 am 20. Mai ausgestrahlt. Bei RTL+ stehen die Folgen jeweils schon eine Woche vorab zum Abruf bereit.

Bekannt wurde Woitschack im Jahr 2011 als Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar". Zuletzt war sie auch Kandidatin in den Reality-Formaten "Die Verräter" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Nun also erstmals Schauspielerei: "Es war eine aufregende Erfahrung, mal etwas ganz anderes zu machen. Es war definitiv ein Abenteuer!", sagte die Sängerin. "Bei meiner ersten Szene musste ich erstmal richtig reinkommen, aber alle wussten, es ist mein erstes Mal. Wir haben viel gelacht, besonders, als ich meine ersten Zeilen immer wieder verpatzt habe."

Bei "Alles was zählt" verkörpert Woitschack die Figur Vivienne, die sich mit einem Mode-Vlog selbstständig gemacht hat und auch nicht davor zurückscheut, brisante Geheimnisse aufzudecken. Ihr journalistischer Ehrgeiz könnte sie allerdings in eine gefährliche Situation bringen.