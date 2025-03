Jana Sinram verstärkt als crossmediale Korrespondentin das Team um Sofie Donges und Christian Blenker im ARD-Studio Stockholm. Sie kommt vom Deutschlandradio, das im Zuge der Neuordnung des ARD-Auslandsnetzes neuer Kooperationspartner wird. Die Federführung für das Studio, das für die Berichterstattung aus Skandinavien, Finnland und dem Baltikum sowie aus den autonomen Regionen Färöer und Grönland zuständig ist, liegt beim NDR.

NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz: "Jana Sinram ist eine ganz hervorragend qualifizierte Kollegin, auf die wir uns sehr freuen! Sie wird unser erfahrenes, crossmediales Team in Stockholm sehr gut unterstützen. Das ist besonders wichtig, da das Berichterstattungsgebiet Skandinavien/Baltikum durch Russlands Krieg in der Ukraine, zuletzt aber auch durch die von US-Präsident Trump angemeldeten Ansprüche auf Grönland permanent im Fokus steht."

Sinram, die fließend schwedisch spricht, hat sich einst schon in ihrer Dissertation mit der dänischen Migrationspolitik und dem Streit über die Mohammed-Karikaturen der Zeitung "Jyllands Posten" beschäftigt. Für längere Hörfunk-Reportagen reiste sie immer wieder in den Norden und hospitierte im Rahmen eines Stipendiums der Internationalen Journalistenprogramme zwei Monate beim norwegischen Rundfunksender NRK in Tromsø. Ihre journalistische Heimat ist seit 15 Jahren die Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks in Köln. Als freie Mitarbeiterin hat sie außerdem länger für den WDR und den SWR gearbeitet.