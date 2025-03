am 29.03.2025 - 08:14 Uhr

Am kommenden Montag beginnen die Dreharbeiten zur 25. Staffel der "Rosenheim-Cops" - doch zum Jubiläum steht nun auch ein Abschied bevor. Wie jetzt bekannt wurde, wird Marisa Burger, die seit 2000 in der Rolle der Polizeisekretärin Miriam Stockl vor der Kamera stand, die erfolgreiche ZDF-Vorabendserie nach Abschluss der Dreharbeiten im Herbst auf eigenen Wunsch verlassen. Der Abschied ist auch deshalb bemerkenswert, weil Burger den ikonischen Satz "Es gabat a Leich" prägte, der in jeder Folge der Serie fiel.

Die neue Staffel wird voraussichtlich ab Herbst wieder dienstags um 19:25 Uhr im ZDF zu sehen sein. In den 21 Folgen, die bis dahin entstehen, werden Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner) wieder auf ihre bewährte 100-prozentige Aufklärungsquote hinarbeiten. Unterstützt werden sie dabei neben der Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) auch von von Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller) sowie von Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou). Ebenfalls wie gewohnt mit dabei sind Stadträtin Marie Hofer (Karin Thaler), Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda), Controller Daniel Donato (Paul Brusa), die Kolleginnen aus der Information Christin Lange (Sarah Thonig) und Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) sowie Ignaz "Jo" Caspar (Christian K. Schaeffer) im "Times Square". Als wiederkehrende Gäste sind Steffen Wolf, Isabel Mergl, Oliver Bürgin, Mira Huber, Katharina Plank, Emanuela von Frankenberg und Juliette Greco zu sehen.

Die Regie übernehmen Werner Siebert, Manuel Grabmann, Irene Graef und Micaela Zschieschow. Die Drehbücher stammen unter anderem von Claudia Leins, Heike Eva Schmidt, Dirk Wellbrock, Julie Fellmann, Kerstin Oesterlin, Gerhard Ammelburger, Ariane Homayounfar, Joachim Braner, Hans-Henner Hess, Wouter Wirth, Dagmar Rehbinder, Rhea Schmid und Matthias Dinter. Produziert wird die Serie wie gehabt von der Bavaria Fiction, Produzentin ist Marlies Moosauer.