RTL+ hat unter dem Titel "Am Lagerfeuer mit Martin Rütter" ein neues Format angekündigt, das ab dem 2. April auf der Plattform zum Abruf bereitstehen wird. Der Name ist dabei Programm: Der als Hundeprofi bekannt gewordene Martin Rütter lädt in der Sendung Ilka Bessin und Detlef Steves zu einem Gespräch an ein Lagerfeuer ein. Getalkt wird in "gemütlicher Gartenatmosphäre" fernab von Studiokulissen.

RTL+ verspricht einen Abend "voller Emotionen, Humor und ehrlicher Geschichten". Das Gespräch zwischen den drei Promis soll tiefgründig werden. Rütter, Bessin und Steves sollen über ihre Erfolge sprechen, aber auch über Rückschläge und Ängste. "Offen wie nie zuvor sprechen sie über prägende Kindheitserlebnisse, die Herausforderungen in der Familie und die Kraft von Freundschaft", so die Ankündigung.

Die Aufzeichnung für die Folge hat bereits stattgefunden, RTL+ hat daher auch bereits einige Auszüge aus dem Gespräch der drei Promis veröffentlicht. Martin Rütter spricht zum Beispiel über seine sehr jungen Eltern, Steves über seine Angst vor Verantwortung und Ilka Bessin über die Pleite ihres Klamottenlabels.

Produziert wird "Am Lagerfeuer mit Martin Rütter" von Mina TV, also der Produktionsfirma von Martin Rütter. Man kennt sich bereits: Mina hat in der Vergangenheit auch schon "Detlef goes Schlager" mit Detlef Steves produziert. Executive Producer des neuen Formats ist Ralf Schmitz. Die redaktionelle Verantwortlichkeit seitens RTL liegt bei Pierre N’Goma, Head of Producers, unter der Gesamtleitung von Alex Mueller, Leitung Eigenproduktionen RTL+.