am 01.04.2025 - 10:35 Uhr

© ZDF Studios

Markus Schäfer, Geschäftsführer von ZDF Studios: "Vor dem Hintergrund unseres umfangreichen Programmkatalogs stellen für uns Auswertungsformen wie VoD und FAST, die sich direkt an Konsument*innen wenden, ein zunehmend attraktives internationales Geschäftsfeld mit vielfältigen Wachstumsperspektiven dar.

Der stark wachsende Umfang unserer Aktivitäten im Bereich der mittlerweile fast schon 'klassischen' Lizenzierungen von Programmpaketen zum Aufbau von Channel-Angeboten an VoD-Plattformen sowie die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Partnern im FAST-Bereich erfordern eine genreübergreifende Steuerung sämtlicher Aufgaben an einer zentralen Stelle. Wir freuen uns sehr, in Linette Zaulich die richtige Expertin hierfür gefunden zu haben."

Linette Zaulich bleibt ungeachtet dessen auch weiterhin Managerin Unscripted bei ZDF Studios. Über ihre neue Aufgabe sagt sie: "Ich fühle mich geehrt, in dieser spannenden Phase des Wandels mit dieser neuen Position betraut zu werden und unser B2C-Geschäft aktiv voranzutreiben. ZDF Studios gehört für mich zu den wenigen Unternehmen, die den Wandel nicht nur erkennen, sondern mutig die Zukunft gestalten."