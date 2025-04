am 01.04.2025 - 10:41 Uhr

Fans der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" können aufatmen, die Zukunft des Klassikers ist gesichert. Der Rundfunkrat des Unternehmens hat nun eine Verlängerung des Formats genehmigt. Damit können 395 neue Episoden der Serie gedreht werden, die nun schon seit fast 18 Jahren auf dem Bildschirm zu sehen ist. Der Start von "Dahoam is Dahoam" erfolgte im Oktober 2007, mittlerweile sind mehr als 3.500 Folgen ausgestrahlt worden.

Anfang dieses Jahres wurde die Serie zwischenzeitlich sogar ins Hauptprogramm befördert, doch alte Folgen waren auf dem Problem-Sendeplatz um 16 Uhr kein Erfolg. Mittlerweile setzt Das Erste hier auf Wiederholungen von "Familie Dr. Kleist Folge". Im BR waren und sind die Geschichten aus dem Seriendorf Lansing aber ein Erfolg, "Dahoam is Dahoam" ist im BR Fernsehen montags bis freitags um 19:30 Uhr zu sehen. 2024 lag der Marktanteil in Bayern durchschnittlich bei 14,8 Prozent. Nach BR-Angaben gehörte die Serie 2024 mit 54 Millionen Abrufen zusätzlich dazu auch in der Mediathek zu den erfolgreichsten Sendereihen aller Landesrundfunkanstalten.

Eine gute Nachricht ist die Verlängerung für Dahoam TV bzw. Constantin Film, das die Serie produziert. Produzent Robin von der Leyen sagt: "'Dahoam is Dahoam' zählt auch nach 18 Jahren zu den Erfolgsgeschichten im BR Fernsehen. Die Serie bleibt sich treu und präsentiert bis heute eine gelungene Verbindung aus bayerischer Tradition und zeitgemäßer Moderne. Mit warmherzigen, authentischen Geschichten und Charakteren aus der Lansinger Dorfgemeinschaft vermittelt sie das 'Dahoam'-Gefühl - direkt in die Wohnzimmer oder auf die Bildschirme der Zuschauer. Mein besonderer Dank gilt dem Bayerischen Rundfunk für die langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie allen Mitarbeitenden vor und hinter der Kamera, deren kontinuierliches Engagement diesen Erfolg erst möglich macht."

Und Constantin-CEO Oliver Berben ergänzt: "Mehr als 3.500 Folgen von 'Dahoam is Dahoam' sprechen für sich: Die Serie ist aus dem BR Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Die Verlängerung ist eine großartige Anerkennung für alle, die vor und hinter der Kamera täglich ihr Bestes geben - und vor allem ein riesiges Dankeschön an die Fans, die die Geschichten aus Lansing und ihren besonderen bayerischen Charme so lieben. Danke, lieber Bayerischen Rundfunk, dass Ihr das möglich macht."