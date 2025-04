Am 23. August kommt es zu einer Premiere: Dann wird erstmals DAZN die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag übertragen. "Wir gehen die Bundesliga-Konferenz mit großem Elan und großer Vorfreude an", betonte Sportchef Michael Bracher jüngst im Gespräch mit DWDL. Sie sei "ein echtes Markenzeichen, das Sky aufgebaut hat und das wir ehrenvoll in die Neuzeit bringen wollen und werden, ohne die Konferenz an sich zu verändern".

Tatsächlich klingen die ersten Pläne, die DAZN jetzt vorgestellt hat, mehr nach Evolution als Revolution. So soll der Schrei "Toooor in..." auch auf DAZN das Markenzeichen der Konferenz bleiben, kündigte der Streamingdienst wenig überraschend an. Die Schalten sollen allerdings "zügig und knackig" sein, heißt es. Dabei orientiert sich DAZN erklärtermaßen an der Champions League, wo man schon seit einigen Jahren Erfahrungen mit der Konferenz sammeln konnte.

Während die Kommentatoren der Bundesliga-Konferenz in Ismaning sitzen, wird DAZN seine Vorberichterstattung - anders als Sky - allerdings nicht aus dem Studio senden, sondern aus dem Stadion - los geht's hier um 14:30 Uhr, also eine halbe Stunde später als bislang bei Sky. Das Motto "Unser Studio ist das Stadion" soll dafür sorgen, dass "die Fans so nah wie nie zuvor an die Samstagsnachmittagsspiele" sein sollen. Die Moderation der Konferenz soll mit wechselnden Duos erfolgen. Ins Details ging DAZN hier noch nicht, doch Daniel Herzog, Sami Khedira, Seb Kneißl und Tobias Schweinsteiger sollen auch in der Konferenz im Einsatz sein.

Nach der Konferenz übernehmen ab 17:30 Uhr eine Stunde lang noch einmal Moderator und dem Experte im Stadion, die bis 18:30 Uhr direkt vom Spielfeldrand die Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele des Nachmittags präsentieren, inkl. erneuten Schalten in die anderen Stadien, um Stimmen und Reaktionen der Protagonisten zeitnah einzufangen. Laut "Bild" soll die Sendung auf den Namen "All In" hören.

Kurz nach Abpfiff will DAZN darüber hinaus in seiner App die Highlight-Clips aller Spiele sowie die kompletten Spiele im Re-Live zur Verfügung stellen. Das gilt übrigens auch für das abendliche Topspiel, das ebenfalls nach Abpfiff als Re-Live auch auf DAZN angesehen werden kann. Live ist diese Partie hingegen nur bei Sky zu sehen.