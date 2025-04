Als Hans Rosenthal ist Florian Lukas in diesen Tagen im ZDF zu sehen, da steht schon sein nächstes TV-Projekt in den Startlöchern. Wie jetzt bekannt wurde, wird die neue Comedyserie "Messiah Superstar" ab Freitag, den 16. Mai kostenlos beim Streamingdienst Joyn zu sehen sein. Zwei Wochen später - am 30. Mai - zeigt Sat.1 die Serie wöchentlich um 22:15 Uhr in Doppelfolgen.

Florian Lukas verkörpert darin Thomas Janowski, der unter dem Künstlernamen Messiah in den 90er Jahren zum One-Hit-Wonder avancierte. Als er sich, knapp 30 Jahre später, für eine Dokusoap von einem Kamerateam begleiten lässt, wittert Messiah die große Chance auf ein Comeback. Inzwischen führt er in der trostlosesten Gegend Berlin-Weddings das Restaurant seiner Mutter (Johanna Gastorf), wo jedoch ohne seinen Manager, Produzenten und größten Fan Leon (Jonas Nay) sowie seine Angestellten und größten Kritiker Nadine (Banafshe Hourmazdi) und Arif (Lukas von Horbatschewsky) alles den Bach runtergehen würde.

Bei der von Keshet Fiction Germany produzierten Serie, für die auch Schlagersängerin Vanessa Mai und Rapperin Sabrina Setlur vor der Kamera standen, handelt es sich um eine Adaption von Keshet International, L. Benasuly Productions, Udi Kagan und Dana Polligs "Messiah". Produzenten sind Tina Hechinger, Christina Chris und Axel Kühn. Regie führt Felix Stienz ("Merz gegen Merz", "Frau Jordan stellt gleich"). Headautor ist Sebastian Colley ("Perfekt verpasst", "How to sell drugs online (fast)").