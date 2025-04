am 02.04.2025 - 16:02 Uhr

Bereits Ende April wird die Dokuserie "Das Nazi-Kartell" ihre Weltpremiere im Rahmen des Serien-Festivals Canneseries feiern. Wenige Wochen später steht dann auch die Ausstrahlung bei Sky an: Wie der Pay-TV-Sender jetzt ankündigte, steht die dreiteilige Produktion ab dem 15. Mai auf Sky und dem Streamingdienst Wow zum Abruf bereit. Linear erfolgt die Ausstrahlung am gleichen Tag um 20:15 Uhr auf Sky Documentaries. Ihre Free-TV-Premiere wird die Dokuserie schließlich im Februar 2026 auf ZDFinfo haben.

Erzählt wird ein bislang wenig bekanntes Stück Weltgeschichte: Es geht um den bolivianischen Drogenbaron Roberto Suárez und den berüchtigten NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie, die im Jahr 1980 in Bolivien gemeinsam die Regierung stürzen, den ersten Narkostaat der Welt gründen und damit den Weg für Pablo Escobar und die Drogenkartelle der heutigen Zeit ebnen. Versprochen wird "ein schillerndes Kaleidoskop, das auch Dank des exklusiven Zugriffs auf die privaten Bild- und Videoarchive" von Roberto Suárez und dem amerikanischen Undercover-Agenten Michael Levine "in den buntesten Farben leuchtet und eine Welt enthüllt, die faszinierend und erschreckend zugleich ist"

Produziert wird "Das Nazi-Kartell" von Kundschafter Filmproduktion und mobyDOK im Auftrag von Sky Deutschland, in Zusammenarbeit mit Sky Studios und ZDFinfo. Produzenten sind Andreas Banz und Alexander Lahl; als Executive Producer fungieren Christian Asanger und Felix Kempter für Sky Deutschland und Vesna Cudic für Sky Studios. Das Buch stammt von Christian Bergmann, Justin Webster und David López Canales, währen Justin Webster Regie führt.

"Das Besondere an dieser Geschichte ist ihre Vielschichtigkeit und dass sie bis heute kaum bekannt ist: Wie konnte ein Nazi-Kriegsverbrecher mit Hilfe von Geheimdiensten seiner Strafe entkommen und bei der Entstehung des ersten großen Kokainkartells beteiligt sein?", so Autor Christian Bergmann. "Bisher kamen vor allem die bolivianischen Zeitzeugen kaum zu Wort. Mit der aktuellen, jahrelangen Recherche, die auch in etlichen Archiven stattfand, ändert sich dies und es kommt eine außergewöhnliche Geschichte ans Licht."