Als ProSieben am 1. April angekündigt hatte, dass Klaas Heufer-Umlauf demnächst durch ein Verbrauchermagazin führen wird, glaubten nicht wenige an einen Aprilscherz. Doch mittlerweile ist klar: Es kommt tatsächlich so, wie vom Sender angekündigt. Der Entertainer präsentiert ab dem 22. April immer dienstags das neue "Experte für alles". Darin sollen Fragen und Servicethemen der Zuschauerinnen und Zuschauer im Mittelpunkt stehen. Acht Folgen werden von Florida Entertainment produziert.

Der Sendeplatz scheint clever gewählt: "Experte für alles" wird nicht wie "Late Night Berlin" am späten Abend zu sehen sein, sondern im Anschluss an "TV Total". Die genauen Themen der ersten Sendung hat ProSieben noch nicht kommuniziert, der Sender erklärte aber bereits, dass es in dem Format generell unter anderem darum gehen werde, wie man beim Bahnfahren sparen könne und welche Schadstoffe in Konsumgüter enthalten seien. Was passiert, wenn man nur noch Pfannkuchen isst? Kann man mit Lava kochen? Heufer-Umlauf soll in dem Format mit anderen Expertinnen und Experten alle Themen "testen, probieren und analysieren", die dem Publikum wichtig sind. Wie werde ich erfolgreich?

"So viele Jahre habe ich Fernsehen für mich gemacht, eine Personalityshow. Alles folgte mir und ich habe diese Egozentrik ja durchaus ausgespielt, die mir netterweise von meinem geliebten Publikum gestattet wurde. Aber es ist an der Zeit etwas zurückzugeben", sagt Klaas Heufer-Umlauf im DWDL.de-Interview zum neuen Format. "Ich verspreche: ProSieben hat noch nie so schlau gemacht, auch mich nicht." Im Gespräch mit DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath kündigte der Entertainer außerdem an, dass in der ersten Folge auch Nina Chuba zu sehen sein wird. Weitere prominente Köpfe, die im Laufe der Show zu sehen sein werden, sind Giovanni Zarrella, Percy (aka Teddy Teclebrhan), Elyas M’Barek und Palina Rojinski.

Darüber hinaus hat ProSieben jetzt noch angekündigt, dass am 22. April auch "Bratwurst & Baklava - Die Show" mit einer neuen Staffel zurückkehren wird. Der dritte Durchlauf der Show von Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar ist künftig immer im Anschluss an das neue Verbrauchermagazin zu sehen, startet also etwas später als bislang. Los geht’s um 22:30 Uhr, in der ersten Ausgabe ist Ralf Schmitz zu Gast.