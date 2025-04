Wer mit dem Zug nach Köln reist, fährt in vielen Fällen auch direkt an der Sendezentrale von RTL Deutschland vorbei, auf dem Messeturm prangt in alle Himmelsrichtungen gut sichtbar das bunte RTL-Logo. In dem rund 160.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex war das Unternehmen mit bislang rund 100.000 Quadratmetern der größte Mieter, darüber hinaus sitzt auch der Versicherungskonzern Talanx-HDI-Gerling in dem Gebäude. Doch nun verringert RTL Deutschland seine Flächen in der Kölner Rheinpark Metropole, auch besser bekannt als Rheinhallen, spürbar.

So gibt das Unternehmen nicht mehr benötigte Flächen am Standort schrittweise an den Vermieter zurück. Das hat ein Sprecher von RTL Deutschland am Donnerstag gegenüber DWDL.de bestätigt, zuvor berichtete der Immobilien-Branchendienst "Thomas Daily" über die geplante Flächenreduktion. Demnach will RTL die Flächen bis Mitte 2026 an die Sparkasse Köln/Bonn zurückgeben.

Gegenüber DWDL.de erklärt ein Sprecher von RTL Deutschland den Schritt so: "Hintergrund sind veränderte Anforderungen durch die zunehmende Etablierung hybrider Arbeitsweisen im Unternehmen. Dementsprechend gestalten wir unser Kölner Sendezentrum seit einiger Zeit um – mit modernen, flexiblen Büroflächen, die neben buchbaren Arbeitsplätzen auch Raum für Austausch, Meetings und Rückzug bieten. Alle Mitarbeitenden behalten weiterhin einen festen Arbeitsbereich."

Gegenüber "Thomas Daily" teilte RTL außerdem mit, dass Köln als Firmensitz nicht zur Disposition steht. RTL Deutschland sitzt seit mittlerweile mehr als 15 Jahren mit etlichen Tochterfirmen in der Kölner Rheinpark Metropole im Stadtteil Deutz. Der vorherige Sitz an der Aachener Straße war dem Unternehmen zu klein geworden. Der Umzug nach Deutz verzögerte sich seinerzeit mehrmals und es gab Streit mit dem zuständigen Bauunternehmen, sodass RTL am Ende die Mängelbehebung in Eigenregie durchführte.