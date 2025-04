Florian Schmidt-Sommerfeld wird auch in Zukunft für Sky kommentieren. Der 35-Jährige, der bereits seit acht Jahren für den Pay-TV-Sender kommentiert, soll künftig bei Bundesliga-Spielen am Samstagnachmittag, in der Zweitliga-Konferenz und der Premier League am Mikrofon sitzen. Im Zentrum des neuen Vertrags stehen allerdings die Freitagabend-Spiele, deren Rechte Sky ab der kommenden Saison erworben hat. Diese sollen von Schmidt-Sommerfeld und Fank Buschmann im Duo kommentiert werden, wie Sky jetzt ankündigte. Auch Buschmann hatte seinen Vertrag mit Sky kürzlich verlängert.

"Für die Rückkehr der Freitagsspiele der Bundesliga zu Sky Sport wollen wir den Fans etwas ganz Besonderes bieten: einen generationenübergreifenden Doppel-Kommentar", so Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport. "Zwischen 'Schmiso' und 'Buschi' stimmt einfach die Chemie, sie necken und sie lieben sich, sind beide Vollblutreporter und zugleich auch Entertainer. Perfekte Voraussetzungen, um dieses neue Modell perfekt umzusetzen. Ich bin schon voller Vorfreude - auf die neue Saison, auf den neuen Flutlicht-Freitag und auf die kommenden Jahre mit Florian Schmidt-Sommerfeld bei Sky Sport."

Florian Schmidt-Sommerfeld: "Ich freue mich total, dass die gemeinsame Reise mit Sky Sport weitergeht. Ich hatte wegweisende Entscheidungen vor mir und ich habe mich für 'Fußball auf die 1' entschieden. Der neue Flutlicht-Freitag wird mega! Mit Buschi zusammen Fußball kommentieren - ist ein neuer Weg, klingt wie ein Abenteuer und da hab ich wahnsinnig Bock drauf! Dazu die Original Sky Konferenz in der 2. Bundesliga und natürlich weiterhin die Bundesliga-Einzelspiele am Samstag. Zudem kann ich mich ab kommender Saison wieder so stark wie früher der Premier League am Sonntag widmen. Das hat mir echt gefehlt."

Schmidt-Sommerfelds Worte zur Premier League lassen übrigens aufhorchen - und sie haben auch Auswirkungen auf die NFL bei RTL, für die er in den vergangenen beiden Spielzeiten ebenfalls im Einsatz war. In der kommenden Saison wird Schmidt-Sommerfeld nun nicht mehr zum NFL-Team des Privatsenders gehören. Entsprechende DWDL-Informationen hat ein RTL-Sprecher am Freitagvormittag auf Nachfrage bestätigt. "Wir arbeiten derzeit an der nächsten Ausbaustufe in unseren NFL-Übertragungen. Es wird daher einige Veränderungen geben, auf die sich die Fans sehr freuen dürfen", heißt es aus Köln. "Dass Schmiso in der dritten Season nicht mehr dabei sein wird, können wir in dem Zusammenhang bestätigen. Wir danken ihm herzlich für die großartige Zusammenarbeit in den ersten beiden Seasons."

Im Show-Bereich hatte sich Florian Schmidt-Sommerfeld jüngst exklusiv an Sat.1 gebunden (DWDL berichtete). Neben der Gameshow "99 - Wer schlägt sie alle?", die er bereits seit der ersten Staffel präsentiert, war "Schmiso" zuletzt auch als Kommentator bei "Murmel Mania" im Einsatz. Nach Angaben des Senders sind künftig auch noch andere Projekte mit ihm in Planung.