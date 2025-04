am 04.04.2025 - 11:27 Uhr

RTLzwei widmet die nächste Folge seiner Musik-Doku "Pop Giganten" dem Schlagersänger Matthias Reim. Zu sehen gibt es den von Maxi Media produzierten Film am Samstag, den 26. April um 20:15 Uhr. Darin will der Sender auf Reims Leben zurückblicken, das in früheren Jahren "einer wilden Achterbahnfahrt" glich, wie es heißt.

So soll in der "Pop Giganten"-Folge Reims Weg von den bescheidenen Anfängen bis hin zu den Höhepunkten der Karriere und dem zwischenzeitlichen Absturz nachgezeichnet werden. Auch sein turbulentes Liebesleben komme nicht zu kurz, verspricht der Sender. Zu Wort kommen Schlager-Experten und enge Weggefährten, darunter seine Ehefrau Christin Stark, der Schlagersänger Bernhard Brink, Moderatorin und Ex-Freundin Kim Fisher.

Auch Reims langjähriger Freund und Fahrer Willi erzählt über seine Erlebnisse mit dem Schlagersänger. Für die Doku reisen sie gemeinsam in die Vergangenheit.