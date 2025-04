Am 28. Mai findet die nächste Hauptversammlung von ProSiebenSat.1 statt - dann erneut unter dem Vorzeichen des immer einflussreicher werdenden Gesellschafters MFE. Zuletzt legten die Italiener ein Übernahmeangebot vor, das den bestehenden Aktionärinnen und Aktionären nur den Mindestpreis pro Aktie garantiert. Auf der Hauptversammlung muss auch über eine Reihe von Personalien entschieden werden. Nicht zuletzt muss Ersatz her für Aufsichtsratschef Andreas Wiele, dessen Abgang nun schon einige Zeit bekannt ist (DWDL.de berichtete).

Nun hat der Aufsichtsrat des Konzerns Maria Kyriacou als neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen. Darüber hinaus soll die ehemalige Managerin von unter anderem Paramount Global und ITV auch den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Zusätzlich hat ProSiebenSat.1 jetzt auch mitgeteilt, dass sich Katrin Burkhardt und Simone Scettri zur Wiederwahl stellen. Burkhardt ist seit 2023 Mitglied des Gremiums, Scettri erst seit dem vergangenen Jahr. Gegen den Italiener hatte das P7S1-Management im vergangenen Jahr noch große Vorbehalte, man sah einen Interessenskonflikt und hielt Scettri für fachlich ungeeignet. Jetzt heißt es, er habe mit seiner fundierten Expertise in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen, Medien und Governance "maßgeblich zur strategischen Aufsicht des Aufsichtsrats beigetragen".

Während ProSiebenSat.1 in einer Pressemitteilung erklärt, der Aufsichtsrat unterstütze die Wiederwahl Scettris, fehlt ein solches Bekenntnis zu Katrin Burkhardt. Scettri wurde im vergangenen Jahr auf Vorschlag von MFE in das Gremium entsandt. Die Italiener hatten sich 2024 gemeinsam mit PPF in weiten Teilen auf der Hauptversammlung durchgesetzt - und auch alle Personalvorschläge für den Aufsichtsrat durchgebracht. Sie haben im Aufsichtsgremium spürbar an Macht gewonnen - gut möglich, dass es Ende Mai etwas weniger konfrontativ zugeht als noch vor einem Jahr.

Maria Kyriacou hat in den zurückliegenden Jahren jedenfalls für eine Reihe von Medienunternehmen gearbeitet, etwa für Paramount Global, ITV Studios und The Walt Disney Company. Bei Paramount war sie für den internationalen Sende- und Studiobetrieb außerhalb der USA verantwortlich und leitete ein Portfolio aus Netzwerken und Kreativzentren in mehreren Ländern. Bei ITV Studios führte sie die am schnellsten wachsende Unternehmenssparte und trug maßgeblich zum Erfolg globaler Formate wie "The Voice" und "Love Island" bei.

Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Wir freuen uns, Maria Kyriacou als Kandidatin für den Aufsichtsrat und für meine Nachfolge vorzuschlagen. Mit ihrer umfassenden Expertise und ihrer ausgewiesenen Führungserfahrung in der globalen Medienbranche ist sie bestens geeignet, die erfolgreiche Transformation von ProSiebenSat.1 der vergangenen Jahre weiter voranzutreiben."

Und Maria Kyriacou selbst sagt: "Es ist eine große Ehre, für den Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 nominiert zu werden. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Geschichte in der Entertainment-Branche. Ich freue mich darauf, mit dem Aufsichtsrat und dem Management-Team zusammenzuarbeiten, um Innovation und Wachstum voranzutreiben und einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen."