am 17.04.2025 - 08:00 Uhr

In den vergangenen Jahren mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von El Cartel Media starke Nerven beweisen. Bereits im Sommer 2023 kündigte RTLzwei an, sich künftig von der Ad Alliance vermarkten lassen zu wollen. Für El Cartel hätte es das Aus bedeutet. Doch nach einer nahezu ausufernden Überprüfung der Sachlage untersagte das Bundeskartellamt im Dezember 2024 die geplante Zusammenarbeit zwischen RTLzwei und der Ad Alliance - und sorgte so gleichzeitig dafür, dass El Cartel auch weiterhin eine Zukunft hat (DWDL.de berichtete).

El Cartel-Geschäftsführer Stephan Karrer erklärte im Januar in einem Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de, dass die Entscheidung der Kartellwächter befreiend gewesen sei. Man bleibe der Vermarkter, mit dem man etwas Neues ausprobieren könne. "Wir haben viel vor und stellen El Cartel mit der jetzigen Klarheit im Rücken neu und selbstbewusst auf", so Karrer damals. Und nun schlägt sich diese neue Aufstellung auch in der Außendarstellung des Unternehmens nieder.

© El Cartel Media So sah das Logo von El Cartel bislang aus

Der Vermarkter hat nämlich seinen Markenauftritt überarbeitet. Die vielleicht größte Veränderung: Der Stier, der bislang das "kraftvolle Auftreten von El Cartel im Werbemarkt" symbolisieren sollte, gehört der Vergangenheit an. Seit dem letzten Relaunch 2017 war der Stier auch tatsächlich als solcher im Logo von El Cartel zu erkennen, in der Zeit davor war ein angedeutetes Horn maximale Interpretationssache. Künftig gibt es keine Hörner und keine Stiere mehr, stattdessen soll ein schlichtes, rein typografisches Logo die Werte von El Cartel vermitteln.

Stier weg, "Media" auch

Man verzichte ganz bewusst auf ein grafisches Logo, heißt es aus Grünwald. Das "El" von El Cartel ist künftig leicht kursiv, was nach Angaben des Vermarkters eine "in die Zukunft gewandte, entschlossene Haltung" zeigen soll. Ebenfalls neu: Das "Media" entfällt künftig, das Unternehmen tritt nur noch als El Cartel auf. Weil der vollständige Unternehmensnahme aber auch weiterhin El Cartel Media GmbH & Co. KG lautet, wird das "Media" im neuen Logo augenzwinkernd mit einem kleinen, eingekreisten "M" abgebildet. "Es erinnert an das Copyright-Zeichen und symbolisiert die Einzigartigkeit von El Cartel", heißt es vom Unternehmen.

Darüber hinaus ist die Wortmarke je nach Einsatz ein- oder zweizeilig verwendbar und steht in mehreren Farbwelten zur Verfügung. Die neue Corporate Identity wurde inhouse von der Abteilung "Konzeption und Design" unter Jessica Kreidel entwickelt, zusammengearbeitet hat man dabei mit der Hamburger Designagentur "Rocket & Wink".

El Cartel-Geschäftsführer Stephan Karrer sagt: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren vom TV-Vermarkter zum Partner für kreative Bewegtbildkommunikation aller Art entwickelt. In einem sich rasant wandelnden Marktumfeld braucht es dafür Schnelligkeit, Flexibilität und die Lust auf Lösungen, mit denen die Kunden ihre Ziele maximal einfach erreichen. Diese Hands-on-Mentalität zeichnet El Cartel aus. Unser neues Design macht das perfekt sichtbar: Es ist klar, modern, passt sich unkompliziert an, und sieht dabei auch noch klasse aus. Das sind wir."