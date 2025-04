Bis Anfang des Jahres ist Pluto TV eine Plattform ohne klassische Eigenproduktionen gewesen. Natürlich liefen beim Anbieter schon damals exklusive Inhalte, die es sonst frei empfangbar nirgends zu sehen gab. Das passierte aber vor allem über die Partner-Channels. Im Februar ist dann mit "Schwarz Gelbes Duell" die erste Eigenproduktion veröffentlicht worden - und nun schiebt man mit "Hazel sieht gelb" gleich die nächste hinterher.

Für das Comedy-Talk-Format hat man Comedienne Hazel Brugger verpflichtet. In der Sendung sitzt Brugger mit ihren prominenten Gästen auf einer leuchtend gelben Couch - sie ist das Markenzeichen des Formats. "In gewohnt spitzer, aber immer herzlicher Manier spricht Hazel in insgesamt sieben Folgen mit ihren Gesprächspartner*innen über persönliche Anekdoten, aktuelle Themen und absurde Lebensfragen – alles, was die Zuschauenden zum Lachen, Nachdenken und Mitfühlen bringt", heißt es in einer Ankündigung von Pluto TV.

Los geht’s schon am kommenden Karfreitag, den 18. April. Danach geht es wöchentlich mit neuen Folgen weiter, die vorerst letzte Folge der siebenteiligen ersten Staffel ist am 30. Mai zu sehen. Während zum Auftakt Ski Aggu auf der gelben Couch von Hazel Brugger Platz nimmt, haben sich in den Wochen danach Maria Clara Groppler, Maxi Gstettenbauer, Axel Stein, Phil Laude und Matze Knop angekündigt.

Den Abschluss am 30. Mai bildet eine Sonderfolge, die ganz im Zeichen der Icon League steht. Dafür begrüßt Hazel Brugger Fußballprofi Toni Kroos auf der Couch. Kroos ist an der Hallenfußball-Liga beteiligt, die Spiele sind seit dem vergangenen Jahr bei Pluto TV zu sehen. Insofern dürfte es sich hier zum Teil auch um Crosspromotion handeln.