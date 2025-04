Samu Haber wird in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" nicht als Coach am Start sein. Das hat der Musiker jetzt auf seinem Instagram-Kanal angekündigt. Erst im vergangenen Jahr hatte Haber sein Comeback bei "The Voice" gefeiert, nachdem er schon in den Staffeln drei, vier, sechs und sieben mit dabei war sowie sich in der zehnten Staffel zusammen mit Rea Garvey einen Platz auf einem der berühmten roten Drehstühle teilte.

"Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Shows zu konzentrieren und mich aus dem roten Stuhl zurückzuziehen", schrieb Samu Haber auf Instagram und ergänzte: "Es ist wirklich schwer, Nein zu sagen zu etwas, das so viel Spaß macht, und zu so vielen tollen Menschen, die jeden Abend mit uns im Studio sind." Zugleich schrieb er mit einem Augenzwinkern, dass nun immerhin eine andere Person gewinnen könnte, weil er nicht mehr dabei sei. "Es ist ziemlich langweilig, wenn derselbe Coach jedes Mal gewinnt, wenn er dabei ist. Drei Siege in Folge sind einfach zu viel und meine Finger sind schon zu voll mit Meisterschaftsringen." Tatsächlich hatten Habers Schützlinge bei seinen vergangenen drei "Voice"-Einsätzen als Coach stets den Sieg davongetragen.

Eine Comeback ist jedoch nicht ausgeschlossen. "Da die Show im Herbst im Fernsehen läuft, werde ich wahrscheinlich bei der Produktion anrufen und fragen, ob ich nächstes Jahr wiederkommen kann. Aber jetzt ist es Zeit für große Gitarren, kleine Songs und die Leute, die meine Songs mit mir singen wollen", so Samu Haber.

Wie ProSieben und Sat.1 die roten Stühle in der kommenden Staffel besetzen werden, ist derweil noch nicht bekannt. Veränderungen dürften aber auch aus Sicht der beiden Sender notwendig sein, immerhin war die 14. Staffel von "The Voice of Germany" die bislang quotenschwächste. Im Schnitt lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur noch bei etwa zehn Prozent - kein Vergleich zu den Spitzenwerten früherer Staffeln.