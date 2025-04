Erst am Samstag ist bekannt geworden, dass ProSieben und Sat.1 die komplette Riege an "The Voice of Germany"-Coaches austauscht. Samu Haber, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster sind bei der nächsten Staffel also nicht mehr dabei. Einen Tag später haben die Sender verraten, welche Musikerinnen und Musiker stattdessen auf den roten Drehstühlen Platz nehmen werden. Die Wahl fiel auf Personen, die allesamt schon einmal Teil der Show waren.

So feiern Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Smudo und Michi Beck ein Comeback in der Castingshow. Alle waren schon einmal Teil des von ITV Studios Germany produzierten Formats, in dieser Konstellation hat es die Coaches aber noch nicht zu sehen gegeben. Shirin David war Teil der Staffel im Jahr 2023. Bereits mehr "The Voice"-Erfahrung haben Nico Santos (3 Staffeln), Rea Garvey (7 Staffeln) und Smudo und Michi Beck (5 Staffeln).

Gezeigt wird die neue Staffel irgendwann ab dem kommenden Herbst - dann wie gehabt in Sat.1 und bei ProSieben. Die Aufzeichnungen für die Blind Auditions starten am 9. Mai in Berlin. Moderiert wird "The Voice of Germany" auch in diesem Jahr von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

Dass Veränderungen bei der langjährigen Castingshow kommen mussten, war abzusehen. Im vergangenen Jahr rutschte das einstige Aushängeschild mehrmals unter die Marke von 10 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Und auch in der Endabrechnung reichte es auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten nur für einen einstelligen Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag wie im Jahr davor bei rund eineinhalb Millionen pro Folge.

Sat.1-Chef Marc Rasmus sagt nun zur Neuaufstellung: "Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Michi Beck und Smudo auf den roten Stühlen - fünf erfahrene #TVOG-Profis und Publikumslieblinge, zum ersten Mal in dieser Konstellation am Buzzer. Willkommen zurück in der besten Musikshow der Welt!" Und ProSieben-Chef Hannes Hiller ergänzt: "'The Voice of Germany' ist eine der größten deutschen TV-Marken, die sowohl auf Joyn als auch auf unseren linearen Sendern und in den sozialen Netzwerken gefeiert wird. Ich bin sehr gespannt, ob sich Shirin David oder Nico Santos erstmals zum Sieg zaubern oder sich unsere Doppelstuhl-Coaches Michi Beck und Smudo oder Rea Garvey einen weiteren Titel sichern."