Am Morgen des Ostermontag gab der Vatikan bekannt, dass Papst Franziskus, der mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio hieß, im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Er hatte zuletzt mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht, am Sonntag aber noch persönlich den Ostersegen Urbi et Orbi gespendet. Aus Anlass des Todes von Papst Franziskus haben ARD und ZDF bereits am Vormittag kurzfristig ihr Programm geändert, für den weiteren Tag sind weitere Programmänderungen angekündigt.

So wird Das Erste zwischen 14:30 Uhr und 16 Uhr ein 90-minütiges "Tagesschau extra" einschieben. Am Abend sendet die ARD dann im Anschluss an die Hauptausgabe der "Tagesschau" ab 20:15 Uhr einen 20-minütigen "Brennpunkt", der vom BR verantwortet und von Andreas Bachmann moderiert wird. Darin sind unter anderem Gespräche mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der ehemaligen Botschafterin am Heiligen Stuhl, Annette Schavan, geplant.

Nach den "Tatort" schließt sich dann nich wie zunächst geplant ein weiterer Krimi an, sondern die "Tagesthemen", die somit gegen 22:05 Uhr mit einer verlängerten Ausgabe von 25 Minuten starten. Um 22:30 Uhr folgt dann noch ein 30-minütiger Nachruf "Ein Papst für die Armen". Die Langfassung davon steht bereits in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Die Filme "Mord auf Shetland - Das Familiengeheimnis" und "The Mule" folgen ab dann verspätet ab 23 Uhr im Ersten.

Das ZDF hatte am Vormittag neben "heute spezial"-Sendungen bereits "Papst Franziskus - Ein Leben" gezeigt. Zwischen 14:20 Uhr und 16 Uhr folgt ein weiteres "heute spezial", nach den "Rosenheim-Cops" läuft um 16:45 Uhr dann ein "ZDF Spezial: Trauer um Papst Franziskus". Ab 17:30 Uhr zeigt man noch einmal "Papst Franziskus - Ein Leben". Im Anschluss an die "heute"-Nachrichten" gibt es dann ein weiteres "ZDF Spezial: Trauer um Papst Franziskus" zu sehen.

RTL wird um 20:15 Uhr ein rund 15-minütiges "RTL aktuell Spezial: Der Papst ist tot - Trauer um Franziskus" einschieben, der Start von "Wer wird Millionär?" verzögert sich dementsprechend.

Arte verweist auf mehrere Dokus, die man anlässlich des Todes zum Streamen bereitstellt. Im Einzelnen handelt es sich um "Zeitenwende im Vatikan? - Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche" aus dem Jahr 2024, "Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit" aus dem Jahr 2020 sowie "Tod von Papst Franziskus: Sein Kampf gegen Ungerechtigkeit".