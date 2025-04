am 22.04.2025 - 00:05 Uhr

Ein Erfolg bleibt selten allein: Aus den Niederlanden heraus wurde die Reality-Gameshow „The Traitors“ in den vergangenen vier Jahren zum internationalen Verkaufserfolg für das Produktionshaus All3Media. In Deutschland liefen bereits zwei Staffeln von „Die Verräter“ bei RTL bzw. RTL+. Das Spielprinzip der Sendung erinnert dabei stark an das in Deutschland als „Werwölfe vom Düsterwald“ bekannte Gesellschaftsspiel.

Mit den Lizenzrechten an eben jenem Gesellschaftsspiel startete im Oktober 2024 dann beim französischen Canal+ das konkurrierende TV-Format „Loups Garous“ (wörtlich übersetzt: „Werwölfe“) - und entpuppte sich als erfolgreichster Neustart in der Canal+-Geschichte. Bei der kurz danach stattfindenden Fernsehmesse MIPCOM in Cannes starteten Studiocanal und JAAD Productions die internationale Vermarktung des Formats.

Und die ARD hat zugeschlagen. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de hat der Bayerische Rundfunk die Kölner Produktionsfirma ITV Studios Germany beauftragt, eine Adaption von „Werewolves“ zu produzieren. Eine Sprecherin der ARD-Programmdirektion wollte dies an Ostern weder bestätigen noch dementieren. Ausgestrahlt werden soll die deutsche Version dann in der ARD Mediathek. Ob auch eine lineare Ausstrahlung erfolgen wird, ist unklar.

Die Gespräche über eine deutsche Adaption liefen über mehrere Wochen und waren dabei nach DWDL-Informationen zwischenzeitlich nicht ganz unproblematisch: Da das Format auf einem existierenden Gesellschaftsspiel („Die Werwölfe vom Düsterwald“) basiert, existieren gewisse grafische Elemente. Doch das Logo des Spiels - und des französischen TV-Formats - bereiteten im BR Kopfschmerzen, weil es einem Hakenkreuz nicht unähnlich sieht. Doch da scheint man eine Lösung gefunden zu haben.

Gedreht werden soll die deutsche Staffel im Set der französischen Produktion, gleich nach Abschluss der Dreharbeiten der zweiten Staffel von „Loups Garous“ für Canal+. Das Set wurde erst vergangenes Jahr in einem Wald in Frankreich errichtet und wird von Studiocanal jetzt als Production Hub für internationale Adaptionen angeboten - ein nicht neues, aber aus Effizienzgründen in den letzten Jahren wieder populärer gewordenes Produktionsprinzip. Wann die deutschen „Werwölfe“ dann zu sehen sein werden, ist unklar. Denkbar ist der kommende Herbst/Winter.

Die ARD erweitert mit den "Werwölfen" ihr Genre-Spektrum und befeuert den Trend zu strategischen Gameshows, die aufgrund ihrer beobachtenden Art auch als Realityformate betitelt werden. Bereits diesen Mittwoch startet im ZDF beispielsweise „Terra X: Wettlauf um die Welt“, eine Adaption des All3Media-Formats „Race across the World“, das in Großbritannien schon mehrere Staffeln erfolgreich bei der BBC läuft. Und kommende Woche Dienstag startet bei RTL die bereits dritte Staffel von „Die Verräter“ - jenem Format, das im vergangenen September mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.