© L-TV GmbH Landesfernsehen

Schlereth ist Geschäftsführender Gesellschafter der Derag Unternehmensgruppe; einem Unternehmen, das sich eigentlich auf die Bereiche Immobilienentwicklung und Immobilienverwaltung fokussiert hat. Nun also ein Ausbau der Lokal-TV-Ambitionen. Max Schlereth sagt dazu: "Lokale Medien erleben derzeit eine Renaissance. Das Vertrauen in kommunale Sender ist bei vielen Menschen größer als das in überregionale Sender und digitale Medien. Regionalfernsehen ist nah am Menschen. Es ist authentisch, glaubwürdig und es ist vor allem falsifizierbar. Darin sehe ich, gerade in Zeiten von zunehmender Verunsicherung, eine große Chance und seine größte Stärke."

Der Derag-Chef betont, dass bei L-TV alle Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen. Mehr noch, sie sollen ausgebaut werden. Zu Veränderungen kommt es trotzdem: Um die Geschäfte des Senders kümmert sich künftig Horst Rettig, also der Geschäftsführer der regionalen Sender münchen.tv und tv.ingolstadt.

"Vorrangig freuen wir uns sehr darüber, L-TV in unserer Senderfamilie begrüßen zu dürfen. Im Verbund wird es uns gelingen, eine höhere Effizienz zu erzielen, um uns auf die jeweiligen Inhalte aus der Region, die in der Region produziert werden, konzentrieren zu können. Und natürlich erhoffen wir uns darüber hinaus mittelfristig auch über die größere Reichweite und das wachsende Netzwerk eine höhere Relevanz in der Vermarktung", sagt Rettig.

L-TV wurde vor mehr als 20 Jahren mit Sitz in Heilbronn gegründet und versorgt die Region, zu der die Stadt- und Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch-Hall und Main-Tauber-Kreis zählen, täglich mit Nachrichten und verschiedenen Themen-Magazinen aus den Bereichen Gesundheit, Lifestyle, Unterhaltung sowie Sport. Die technische Reichweite liegt bei mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

Und während Derag in Baden-Württemberg zukauft, stehen am Standort München ebenfalls Änderungen an. Noch in diesem Jahr soll münchen.tv eine neue Sendezentrale beziehen, aktuell werde der Neubau bezugsfertig gemacht, heißt es.