am 24.04.2025 - 15:23 Uhr

Seit mittlerweile über 13 Jahren gehört "Shopping Queen" zum festen Bestandteil des Vox-Nachmittagsprogramms. Nun versucht man sich an einer Anpassung des Konzepts, zunächst allerdings erstmal bei RTL+. Dort werden ab dem 5. Mai fünf Folgen von "Shopping Queen - Das Duell" veröffentlicht. Das Duell-Konzept sieht vor, das sich zwei modebegeisterte Frauen innerhalb einer Folge dem direkten Fashion-Duell stellen.

Die beiden kennen sich dabei - es kann sich etwa um Freundinnen, Zwillingsschwestern oder auch ein Mutter-Tochter-Gespann handeln. Wie bei den normalen "Shopping-Queen"-Folgen erhält jede Kandidatin ein Budget von 500 Euro und vier Stunden Zeit, um ein Outfit passend zu einem vorgegebenen Motto zu shoppen. Guido Maria Kretschmer vergibt als Juror dann bis zu 30 Punkte anhand von drei Kriterien: Umsetzung des Mottos, Verwandlung und Präsentation des Looks.

Während bei den normalen Ausgaben von "Shopping Queen" erst am Ende der Woche eine Siegerin gekürt wird, wird das Duell noch in der gleichen Folge aufgelöst: Am Ende steht die "Shopping Queen des Tages" fest, die 1.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen darf. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment.

Unterdessen hat RTL+ für den Mai auch die Ausstrahlung der US-Serie "Duster" angekündigt, die ab dem 15. Mai zeitgleich zur US-Premiere bei Max abrufbar sein wird. Die Episoden erscheinen wöchentlich. Die von J.J. Abrams und LaToya Morgan kreierte Serie spielt 1972 im Südwesten der USA. Der aus "Lost" bekannte Josh Holloway spielt einen Fluchtwagenfahrer, der für ein immer mächtiger werdendes Verbrechersyndikat arbeitet. Als eine ehrgeizige junge FBI-Agentin (Rachel Hilson) in die Stadt kommt, um die kriminelle Organisation zu Fall zu bringen, wird der Fahrer von ihr als Unterstützung verpflichtet. Das ungleiche Team, aus FBI-Agentin und halsbrecherischem Fahrer muss sich zusammenraufen, um gegen die übermächtigen Feinde vorzugehen.