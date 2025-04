Sky hat für den 5. Juni die Premiere der neuen dreiteiligen Dokuserie "Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" bei Sky Crime sowie zum Abruf auf Sky und Wow angekündigt. Im Mittelpunkt steht ein Mann, dem man in der Doku den geänderten Namen Dennis W. gegeben hat und der sein Unwesen im Kölner Nachtleben getrieben hat. Dort machte er sich an Männer heran, erschlich sich ihr Vertrauen und später ihr Geld.

Nils Bökamp, Autor und Regisseur der Doku, gelang es, dass mehrere Betroffene ausführlich darüber sprechen, wie sie auf Dennis W. hereinfielen, darunter auch der Sänger Matthias Rödder. Dennis W. gab sich ihm gegenüber als charismatischer Anwalt aus, der kurz vor seiner Ernennung beim Europäischen Gerichtshof stehen soll. Aus einem heißen Flirt wird eine feste Beziehung, die scheinbar auf Liebe und Vertrauen fußt. Auch als sich die Anzeichen verdichten, dass sein Traummann ein Doppelleben als Betrüger führt, hält Matthias trotz Warnungen von Freunden und Familie zu ihm.

Bis er realisiert, dass er im Mittelpunkt eines Lügenkonstrukts steht, das sein Partner durch emotionale Manipulation und finanzielle Ausbeutung aufgebaut hat. Matthias lernt andere Opfer kennen und schaut in die menschlichen Abgründe seines vermeintlich engsten Vertrauten. Er beschließt, den falschen Anwalt vor Gericht zu bringen. "Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" dokumentiert seine Aufdeckung akribisch und setzt sich auch mit den Auswirkungen der emotionalen Tortur auf die Opfer bis zum heutigen Tag auseinander.

Alexander Friedrich, Executive Producer Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, mit 'Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs' eine neue außergewöhnliche Sky Original Doku-Serie präsentieren zu können. Unsere fesselnde Erzählung zeigt nicht nur die menschlichen Abgründe des Täters, sondern auch die unglaubliche Stärke der Opfer, die sich gegen Manipulation und Ausbeutung durch einen berechnenden Schwindler wehren. Ein Muss für jeden, der die Wahrheit hinter einem der ungewöhnlichsten Betrugsfälle unserer Zeit erfahren möchte."

Nils Bökamp, Autor, Regisseur und Executive Producer The Thursday Company: "Ich habe das erste Mal über diesen Fall in einer Zeitung gelesen und schnell kommt der Impuls auf, dass man sich fragt, wie man so etwas nicht merken kann. Diese Ausgangsposition hat uns fasziniert und in der Recherche war sie der Motor. Je tiefer wir in die Geschichte und die Vergangenheit von Dennis W. eingetaucht sind, desto mehr wurde für uns alle erkennbar, dass wirklich jeder auf einen solchen Menschen hereinfallen kann. Am Ende bleibt, dass die Gerechtigkeit durch die Stärke von Matthias gewonnen hat. Menschen wurden missbraucht. Kein anderer muss sich dafür schämen als der Täter selbst. Was bleibt von seinem Schein? Er ist allein, er wurde verurteilt und er war nie er selbst. Eine moderne Geschichte, die jeden berühren wird."