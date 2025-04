Massive Cyberangriffe auf Medien sind längst keine Seltenheit mehr, am 23. Februar - also dem Tag der Bundestagswahl - war die "taz" Ziel einer DDoS-Attacke. Bei einem solchen "Distributed Denial of Service"-Angriff soll ein Angebot durch ein Netzwerk an Computern mit einer enormen Menge an Anfragen so überlastet werden, dass die Server überlastet werden. Tatsächlich war das Online-Angebot der "taz" an diesem Tag dann über mehrere Stunden nicht erreichbar.

Die "taz" stellte zwar Strafanzeige, die Staatsanwaltschaft - und auch das ist bei Cyberangriffen eher die Regel als die Ausnahme - kapitulierte aber und stellte die Ermittlungen Anfang April ein. Zur Begründung gab ein Sprecher laut "taz" an, dass es keine Anhaltspunkte gebe, um Tatverdächtige zu ermitteln. Die "taz" hat allerdings auch selbst Recherchen angestellt und nach eigenem Bekunden sehr wohl Anhaltspunkte gefunden: Die Spuren führen demnach nach Ungarn.

So soll hinter der Attacke mutmaßlich eine ungarische Gruppe stecken, die unter dem Namen "Hano" auftritt und in den letzten zwei Jahren gezielt regierungskritische Medien in Ungarn attackiert haben soll. Sicherheitsexperten, die "Hano" beobachten, erklärten gegenüber der "taz": Hano sei "wahrscheinlich aus Ungarn, wahrscheinlich von dort finanziert und wahrscheinlich ein APT". Als "APT" (Advanced Persistent Threat) wird eine fortgeschrittene Bedrohung durch einen gut ausgebildeten, meist staatlich gesteuerten Angreifer bezeichnet.

Weder das ungarische Innenministerium, noch das Büro von Ministerpräsident Viktor Orbán, noch das Nationale Zentrum für Cybersicherheit hatten allerdings auf "taz"-Anfragen zu den DDoS-Angriffen und "Hano" geantwortet. "In diesem Fall ist es der taz gelungen, einiges über die digitalen Angreifer herauszufinden", sagt "taz"-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann. "In jedem Fall ist es aber auch Aufgabe des Staates, solche Angriffe aufklären und verhindern zu helfen. Die Presse und alle Institutionen der Demokratie brauchen Schutz gegen Cyber-Attacken."