Susan Sideropoulos präsentiert im Sommer ihr eigenes Format im Programm des ZDF. "That's My Style" ist ein Umstyling-Format, das ab dem 13. Juni immer freitags online beim ZDF zum Abruf bereitsteht. Die lineare Ausstrahlung der insgesamt sechs Ausgaben erfolgt ab dem 15. Juni immer sonntags ab 14:55 Uhr. "That's My Style" ist damit im Fahrwasser des "Fernsehgartens" zu sehen, das auch in diesem Sommer zwischen 12 und 14:10 Uhr sendet.

In der Sendung geben Mode-Professionals den Protagonistinnen und Protagonisten Typberatung und Styling-Vorschläge für ein möglichst individuelles Shopping-Erlebnis. Als "Professionals" mit dabei sind Marina Hoermanseder, Axel Surendorf, Konstantinos The Stylist, Swaantje Taube und Mads Roennborg. Sie stehen im Wettbewerb zueinander und sollen sich mit ihren jeweiligen Look-Vorschlägen messen.

Neben der Beratung der Kundinnen und Kunden sollen in der Sendung auch Infos zu Trends der Saison sowie Hintergründe zu Materialien und Herstellung der Kleidungsstücke gegeben werden. Am Ende steht jeweils die Kaufentscheidung der Kandidaten. Gezahlt werden muss mit dem eigenen Geld, es gibt also nichts geschenkt. Produziert wird "That's My Style" von Content Laden. Ausführender Produzent ist Jan Fritzowsky, als Producer fungiert Benjamin Spratte.

Auf dem künftigen Sendeplatz von "That's My Style" ist aktuell noch das Factual-Format "Duell der Gartenprofis" zu sehen. Auf dem Slot davor läuft aktuell noch das neue "Waldis Welt", ein Dokusoap über den aus "Bares für Rares" bekannten Antiquitätenhändler Walter Lehnertz. Wenn das ZDF davon alle Folgen gezeigt hat, übernehmen ab dem 1. Juni die "Gartenprofis" auch den Sendeplatz um 14:10 Uhr. Zwei Wochen später gesellt sich dann Susan Sideropoulos zum Line-up hinzu.