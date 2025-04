Vor ziemlich genau einem Jahr ist bekannt geworden, dass das ZDF eine Serie beauftragt hat, die ziemlich ungewöhnlich klingt. In "Club der Dinosaurier" stehen zwei Jungs im Mittelpunkt, die unbedingt männlicher werden wollen. Das eingenommene Präparat hilft dabei aber nur auf den ersten Blick. Nach und nach werden die Jungs zu dinosaurierartigen Reptilien. Nun hat das ZDF den Sendetermin für die neue Serie verraten.

"Club der Dinosaurier" ist demnach ab dem 6. Juni online komplett beim ZDF verfügbar. Die Free-TV-Premiere der sechs Folgen startet am 15. Juni bei ZDFneo - und das auf einem durchaus prominenten Sendeplatz. Der Spartensender setzt sonntags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr immer auf gleich zwei Episoden am Stück. Über drei Wochen hinweg wird man den Sendeplatz so also bespielen.

Und so beschreiben die Mainzer den Inhalt der Serie im Detail: Als ihre neue Mitschülerin Suki die Klasse betritt, beschließen die Außenseiter Ben und Janni, dass sie dringend männlicher werden müssen ‒ und zwar sofort. Über Schul-Dealer Corny, bestellen sie ein illegales Testosteronpräparat aus dem Darknet, um der Natur auf die Sprünge zu helfen. Überraschend schnell bläht das Wundermittel ihren Bizeps auf und katapultiert die beiden ins Rampenlicht, was den schüchternen Ben massiv überfordert. Klassenlehrerin Carina Perski sieht großes Potenzial in Ben und schlägt ihm vor, zum Oberstufensprecher zu kandidieren, was ihn noch mehr unter Druck setzt.

Missverstanden von der eigenen Familie und befeuert von miesen Ratschlägen, neuen Fähigkeiten und viel zu vielen Pillen, gerät Ben in einen Dreikampf um Suki, der immer absurdere Züge annimmt. Denn mit jeder Pille wächst nicht nur das Ego der Jungs, sondern auch noch etwas ganz anderes: ein ungeahnter Killerinstinkt, der aus den unzertrennlichen Freunden erbitterte Konkurrenten macht. Die Situation spitzt sich zu, als auch noch Erzfeind Rick von den Pillen nascht und das innere Alphatier endgültig aus den Dreien herausbricht ‒ im wahren Sinne des Wortes.

Die Serie, die ZDFneo als Highschool-Dramedy beschreibt, ist eine Koproduktion von Syrreal Entertainment, Eitelsonnenschein, Frakas Productions und CBS-Studios. Förderungen erhielten die Macherinnen und Macher von der Film- und Medienstiftung NRW, dem German Motion Picture Fund, dem Tax Shelter of the Belgian Federal Government und Wallimage (La Wallonie).

Die Drehbücher stammen von Headautor Nils Gustenhofen und seinem Team bestehend aus Mascha Schlubach, Oliver Rieche, Regine Bielefeldt und Christoph Mathieu. Die Regie hat Lutz Heineking jr. übernommen, der zusammen mit Siegfried Kamml, Christian Alvart und Timm Oberwelland (Syrreal Entertainment GmbH) sowie Danny Fischer und Marco Gilles (eitelsonnenschein GmbH) auch als Produzent agiert hat.

Die Hauptrollen der beiden Jungs Ben und Janni übernehmen Shadi Eck und Diyar Ilhan. Suki wird von Tomomi Themann gespielt und Alessandro Schuster verkörpert den Schulhof-Bully Rick. In weiteren Rollen sind unter anderem Hannah Schiller, Carl Josef, Lilly Krug, Sonja Gerhardt, Max Mauff, Serkan Kaya, Henning Baum, Tom Beck, Doris Golpashin, Margarita Nigmatullin, Henning Krautmacher, Holger Stockhaus, Uke Bosse und Simon Pearce zu sehen.