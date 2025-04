am 25.04.2025 - 15:20 Uhr

RTL hat am Freitag angekündigt, dass Alessia Herren demnächst in einer Gastrolle bei "Unter uns" zu sehen sein wird. Die Ausstrahlung der ersten Folge mit der 23-jährigen Kölnerin erfolgt am 10. Juli - bereits eine Woche zuvor steht die Episode auf RTL+ auf Abruf bereit. Für Herren ist es eine Premiere: Bislang stand sie überwiegend für diverse Reality-Formate vor der Kamera, nun muss sie bei "Unter uns" ihr Schauspielgeschick unter Beweis stellen.

Herren übernimmt in der von UFA Serial Drama produzierten Serie die Rolle der Cousine von Gianni Aurino (gespielt von Stefano Ligorio). Durch seine Vermittlung beginnt sie als Aushilfe in Easys (Lars Steinhöfel) Büdchen zu arbeiten. Darüber hinaus unterstützt sie gelegentlich auch in Giannis Pizzabude.

"Die Schillerallee ist Kult! Viele Leute sind damit groß geworden. Auch meine Familie hat immer wieder eingeschaltet. Dementsprechend bedeutet es mir sehr viel, nun selbst Teil dieser tollen Serie zu sein. Seit ich denken kann, bin ich durch meinen Vater Willi sehr eng mit der Schauspielerei verbunden. Dass ich jetzt auch eine Bewohnerin einer prominenten Serien-Straße werde, würde ihm sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 'Unter uns' ist DIE Serie für uns Kölner - und für viele Fans über unsere Stadtgrenzen hinaus", sagt Herren über ihren neuen Job.

Es bleibt übrigens nicht das einzige TV-Engagement von Alessia Herren in diesem Jahr. Neben der Gastrolle bei "Unter uns" und ihre Teilnahme am Dschungelcamp Anfang des Jahres ist die Reality-Darstellerin demnächst auch noch in der RTLzwei-Dokureihe "Unser Supermarkt" zu sehen. Das Format meldet sich im Mai beim Sender zurück, Herren soll darin dann ihre ersten Erfahrungen im Einzelhandel sammeln.