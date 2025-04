Bei RTL steht in der kommenden Woche der Start der dritten Staffel von "Die Verräter - Vertraue niemandem" auf dem Programm - also der Adaption des Formats, das in den vergangenen Jahren einen weltweiten Siegeszug angetreten hat und dessen Spielprinzip deutlich an das Kartenspiel "Werwölfe von Düsterwald" erinnert. Im vergangenen Jahr feierte in Frankreich aber auch eine offizielle TV-Adaption des Spiels unter dem Namen "Les Loups-Garous" Premiere, die es nun ebenfalls nach Deutschland schafft.

Wie DWDL.de bereits am Dienstag exklusiv berichtete, hat sich die ARD die Rechte gesichert. Nun folgte auch die offizielle Bestätigung, dass man die Reality-Gameshow unter dem Titel "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" für die ARD-Mediathek umsetzen wird. Produziert wird das Format von ITV Studios Germany in Frankreich für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR, federführend ist der Bayerische Rundfunk.

Ein interessantes Detail am Rande: Beim Logo der deutschen Version weicht man etwas vom französischen Vorbild und auch vom Logo des Original-Spiels ab, weil man jede Assoziation mit einem Hakenkreuz vermeiden will.

© Canal+/ARD/ITV Das Logo des französischen Originals und die angepasste Version in Deutschland

In dem Format treten 13 Kandidatinnen und Kandidaten in insgesamt zwölf Folgen gegeneinander an. Drei davon gehören dem geheimen "Werwolf"-Trio an, das alles daran setzt, unerkannt zu bleiben und die anderen strategisch auszuschalten. Diese wiederum müssen alles daran setzen, die Werwölfe zu entlarven, bevor sie aus dem Spiel ausscheiden. Die ARD verspricht einen "Cast, der in der deutschen Reality-Landschaft bislang unbekannt ist" aus "frischen Gesichtern und scharfsinnige Köpfen". Auch hier hat RTL mit "Die Verräter" bereits bewiesen, dass das gelingen kann.

Mike Timmermann, Creative Director ITV Studios Germany, kommentiert: "'Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung' ist ein Realityformat mit Tiefgang - strategisch, psychologisch spannend und visuell stark inszeniert. Mit einem außergewöhnlichen Cast, viel Liebe zum Detail und einem hohen Produktionsanspruch setzen wir ein Format um, das nicht nur fesselt, sondern die Zuschauer:innen unmittelbar ins Spiel hineinzieht." Sophie Burkhardt, Channelmanagerin der ARD Mediathek, sagt: "Mit 'Werwölfe' setzt die ARD Mediathek einen besonderen Impuls im Reality-Genre: fesselnd wie ein Thriller und verbindend wie ein Spielabend. Das passt perfekt zur ARD und besonders zur ARD Mediathek."