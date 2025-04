Es ist ein Abschied, der irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft durchaus erwartbar war - aber jetzt dann doch schon ein ganz konkretes Datum hat: Am 30. September legt Ute Biernat nach mehr als 25 Jahren an der Spitze von UFA Show & Factual (ehemals Grundy Light Entertainment) die Geschäftsführung nieder und verlässt das Unternehmen, dem sie weiterhin aber als Beraterin verbunden bleiben soll. Zeitgleich verlässt Biernat ebenfalls die Geschäftsführung der ungarischen Produktionsfirma UFA Produkció, die sie erst im vergangenen Jahr übernommen hatte.

„Mit Blick auf mein 25-jähriges Dienstjubiläum als CEO der UFA Show & Factual am 1. Juni 2025 möchte ich diesen Sommer nutzen, um mich zu verabschieden und die Geschäftsführung niederzulegen“, sagt Biernat selbst. „Seit meinem Einstieg bei der damaligen Pearson Television habe ich mit dem gesamten Team von Jahr zu Jahr unzählige und unglaubliche Erfolge feiern dürfen und das nicht nur durch alle nur denkbaren Entertainment-Genres hinweg, sondern auch den Factual-Bereich rauf und runter – in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn.“ Unter Ihrer Führung wurden u.a. Casting-Formate wie „Deutschland sucht den Superstar“, Quizshows wie „Wer weiß denn sowas?“ und Datingshows wie „Take Me Out“ produziert.

Biernat: „Was all die erfolgreichen Projekte in meinen 25 Jahren als Geschäftsführerin eint, ist das großartige Team hinter den Kulissen. Bei UFA Show & Factual wird nicht nur Unterhaltung produziert, sondern mit ganzem Herzen gelebt. Die Kolleg:innen hier sind einfach unvergleichlich – ihr Herzblut, ihr unermüdlicher Einsatz und ihr Teamgeist sind das Herzstück der Firma. Ich danke jeder und jedem einzelnen von euch! Auch danke ich den Kolleg:innen von Fremantle und der UFA für die langjährige vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Nach 25 Jahren als CEO ist nun einfach der richtige Zeitpunkt für mich, aufzuhören.“

Über die Nachfolgelösung an der Spitze von UFA Show & Factual gibt es noch keinerlei offizielle Angaben. Zunächst einmal soll offenbar Ute Biernat gebührend verabschiedet werden. UFA-CEO Sascha Schwingel: „Ich möchte mich bei Ute herzlich für ihre beeindruckenden unternehmerischen und kreativen Erfolge bedanken. Mit ihrer unermüdlichen Energie und ihrer ansteckenden Leidenschaft für die Unterhaltung war und ist sie ein Vorbild. Ute hat in ihren 25 Jahren als Geschäftsführerin maßgeblich den Erfolg der UFA geprägt und mit der UFA Show & Factual in Deutschland sowie der UFA Produkció in Ungarn starke UFA-Units geführt und wertvolle Programmmarken aufgebaut. Ich wünsche Ute zukünftige Highlights auf der privaten Bühne und freue mich das sie der UFA auch weiterhin verbunden bleibt.“

Biernat begann ihre Karriere nach dem Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft zunächst als Regisseurin und Autorin für Magazine und Dokumentationen. Nach zwei Auslandsjahren in Neuseeland, Australien und den USA mit verschiedenen redaktionellen Tätigkeiten für Sender wie CNN, CBS und ABC, kehrte sie zurück nach Deutschland. 1996 wurde Biernat Executive Producer bei der Grundy Television Produktions GmbH, zwei Jahre später übernahm sie die Funktion des Senior Executive Producer. Die Firma hieß inzwischen Pearson Television. Im Juni 2000 dann wurde Biernat in die Geschäftsführung der damaligen Pearson Television (später Grundy Light Entertainment, heute UFA Show & Factual GmbH) berufen.

Einen besonderen Platz im Herz der Entertainment-Expertin hatten über all die Jahre stets Gameshow- und Quizshow-Klassiker wie „Geh aufs Ganze“, „Der Preis ist heiß“, „Dingsda“, „Ruck Zuck“ und „Familienduell“, von denen einige - allerdings meist kurzlebige - Neuauflagen realisiert wurden. Neben vielen großen Unterhaltungsformaten, zu denen auch frühere Erfolge wie „Das Supertalent“, „X Factor“ oder „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ gehören, verantwortete Biernat für die UFA seit Mai 2024 auch das Doku-Genre unter dem Label UFA Documentary. Zuvor hatte man bereits mit „Arctic Drift“ eine Highend-Doku über die größte Arktis-Expedition aller Zeiten realisiert. Dass die Produzentin der zwischenzeitlich größten Castingshow-Formate im deutschen Fernsehen, deren Herz eigentlich aber immer für Gameshows schlug, zu ihrem Dienstjubiläum und Abschied gerade auf Rekordquoten bei „Wer weiß denn sowas?“ blicken kann - ein schönes Ausrufezeichen ihrer 25 Jahre bei UFA Show & Factual.