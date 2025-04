am 29.04.2025 - 11:01 Uhr

Trotz der Anfang des Jahres schlechten Quoten hält Sat.1 an seiner Show "Murmel Mania" fest. Jetzt hat der Sender eine neue Staffel angekündigt, die Ende Mai an den Start geht. Los geht’s demnach ab dem 30. Mai, die insgesamt vier neuen Ausgaben sind demnach immer freitags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Damit kehrt "Murmel Mania" auf den Sendeplatz zurück, den die Show bereits im vergangenen Sommer innehatte. Auch bei RTL, wo die Show vor dem Wechsel zu Sat.1 lief, setzte man zuletzt auf eine Ausstrahlung am Freitagabend.

Anfang dieses Jahres verfrachtete Sat.1 "Murmel Mania" auf den Primetime-Slot am Mittwochabend. Dort sah es schon zu Beginn der Staffel schlecht aus, als dann auch noch das Dschungelcamp bei RTL im Gegenprogramm lief, war es für die Murmel-Show endgültig vorbei. Die letzten zwei Ausgaben der jüngsten Staffel erreichten nur etwas mehr als 2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Nun geht’s also zurück auf den Freitagabend, wo Sat.1 aktuell noch auf "Die besten Comedians Deutschlands" setzt. Ansonsten ändert sich bei "Murmel Mania" übrigens nichts, moderiert werden die Folgen erneut von Mirja Boes, die Anfang des Jahres erstmals mit dabei war und Melissa Khalaj ersetzte. Kommentiert werden die verschiedenen Murmel-Wettbewerbe erneut von Florian Schmidt-Sommerfeld. Produziert wird "Murmel Mania" von Cheerio Entertainment gemeinsam mit Talpa Entertainment Productions.

Als prominente Kandidatinnen und Kandidaten für die neue Staffel hat Sat.1 übrigens Vanessa Mai, Lou Bega, Smudo, Mathias Mester, Rurik Gislason, Katrin Müller-Hohenstein, Bastian Bielendorfer, Guido Cantz und Simon Pearce angekündigt. Am 20. Juni treten die Gewinnerinnen und Gewinner der ersten drei Ausgaben in einem Finale nochmal gegeneinander an.