Bei der Leonine-Tochter Odeon Fiction steht ein Wechsel an der Spitze an: Britta Meyermann, die seit 2013 als Produzentin und Head of International Co-Production für Odeon Fiction tätig ist, übernimmt zum 1. Mai die Geschäftsführung der Produktionsfirma. Sie tritt die Nachfolge von Mischa Hofmann an, der 19 Jahre an der Spitze stand und seine Rolle als Geschäftsführer zum 31. Mai niederlegt.

Hofmann begründet seine Entscheidung damit, dass er nach nahezu zwei Jahrzehnten ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen wolle: "Ich möchte meine kreative Arbeit wieder in den Vordergrund rücken, mich auf die Entwicklung von Stoffen mit Autoren und Regisseuren konzentrieren und eigene Projekte realisieren", so Mischa Hofmann, der seinem Team sowie Fred Kogel und Quirin Berg für die Zusammenarbeit dankte.

Fred Kogel, CEO der Leonine Studios und ebenfalls Geschäftsführer der Odeon Fiction: "Wir danken Mischa Hofmann für eine Vielzahl an großartigen und erfolgreichen Produktionen, die TV-Geschichte geschrieben haben, respektieren seinen Wunsch nun ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen und bleiben ihm weiter professionell und freundschaftlich verbunden. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Britta Meyermann eine äußerst kreative, versierte und international etablierte Produzentin bei uns zu haben, die unsere starke Marke Odeon Fiction in die Zukunft führen und deren inhaltliche Ausrichtung nun künftig prägen wird."

Britta Meyermann verantwortete Produktionen wie die für einen Grimme-Preis nominierte Serie "37 Sekunden", die beim Golden Nymph Award ausgezeichnete Thriller-Serie "Die Saat" oder die Spionage-Serie "Spy City". Zu ihren aktuellen Projekten gehört die Entwicklung einer internationalen Koproduktionserie mit der Degeto sowie die englischsprachige Serie "Learning to fly", bei der Odeon Fiction mit dem schwedisch-französischen Produzenten Patrick Nebout und dem finnischen Sender YLE zusammenarbeitet.

Meyermann: "Ich freue mich sehr darauf, die von Mischa Hofmann so lange und so erfolgreich geleitete Odeon Fiction mit dem besten Team, das man sich wünschen kann, in die Zukunft zu führen." Zu den Produktionen von Odeon Fiction gehören etwa der "Masuren-Krimi", "Ein Fall für Zwei", die Neuauflage von "Kanzlei Liebling Kreuzberg", "Neuland", "Boom Boom Bruno" und "Tender Hearts". "Darauf bauen wir weiter auf, um moderne, unterhaltsame, qualitativ hochwertige und relevante Serien und Filme für ein breites Publikum zu kreieren", sagt Meyermann.

Quirin Berg, Chief Creative and Co-Chief Production Officer der Leonine Studios: "Die Odeon Fiction blickt auf eine beeindruckende Historie und wurde von Mischa Hofmann über zwei Jahrzehnte mit herausragendem Engagement und Kreativität aufgebaut. Mit Britta Meyermann tritt nun eine sehr geschätzte und renommierte Produzentin an die Spitze. Sie hat ein feines Gespür für spannende Geschichten und innovative Formate und verfügt über umfangreiche Erfahrung. Ich freue mich sehr darauf unser Fiction-Portfolio gemeinsam mit Britta und ihrem Team weiter auszubauen."