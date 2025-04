Das Erste hat verraten, welche Filme man in diesem Jahr im Rahmen der "Sommerkino"-Reihe ausstrahlen wird. Los geht’s demnach am 16. Juni mit der deutschen Generationen-Komödie "Enkel für Fortgeschrittene", das die Fortsetzung des Kinoerfolgs "Enkel für Anfänger" darstellt. In den Hauptrollen sind Maren Kroymann, Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa und Günther Maria Halmer zu sehen, Das Erste zeigt den Streifen am besagten Tag ab 20:15 Uhr.

Überhaupt werden alle "Sommerkino"-Filme in diesem Jahr in der Montags-Primetime des Senders zu sehen sein. Damit weicht der Sender vom Vorgehen der vergangenen Jahre ab, zuletzt gab es mehrere Primetime-Sendeplätze (neben dem Montag auch der Mittwoch), teilweise wurden auch in der Late Prime Filme aus der Reihe gezeigt. In diesem Jahr ist das "Sommerkino" ausschließlich montags ab 20:15 Uhr zu sehen.

Zu den weiteren Filmen, die Das Erste im Rahmen der Reihe ausstrahlen wird, gehören das französische Feel-Good-Movie "Die einfachen Dinge", die Familiengeschichte "Was man von hier aus sehen kann", der Kinoblockbuster "Wunderschön", die französische Tragik-Komödie "Im Taxi mit Madeleine" sowie "Der Nachname" von Regisseur Sönke Wortmann und die amerikanischen Culture-Clash-Komödie "Und dann kam Dad". Zum Abschluss der Reihe wiederholt Das Erste am 11. August noch einmal "Rehragout-Rendezvous" aus der Eberhofer-Reihe, dieser Film ist im vergangenen Jahr erstmals ausgestrahlt worden und erreichte mit mehr als viereinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste "Sommerkino"-Reichweite 2024.

Alle Sendetermine im Überblick: