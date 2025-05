Nach mehr als 35 Jahren beendet Thomas Gottschalk im Dezember seine Show-Karriere in der Samstagabendunterhaltung, das hat der Entertainer in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" angekündigt. "Ich werde am nächsten Sonntag 75 und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus", erklärte Gottschalk kurz vor dem Finalspiel. Im Publikum gab es daraufhin stehende Ovationen.

"Ich habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt", so Gottschalk, der betonte, dass er immer habe aufhören wollen, wenn der Papst jünger sei als er selbst. Der frisch gewählte Papst Leo XIV. ist 69 Jahre alt. Am 6. Dezember wird Thomas Gottschalk zusammen mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal im Rahmen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen sein, das wird also eine Abschiedssendung.

Gottschalk gilt als einer der erfolgreichsten Moderatoren im deutschen Fernsehen - und als einer der wenigen echten "Showmaster". Seinen Ruf hat er nicht zuletzt auch durch "Wetten, dass..?" erlangt, das er viele Jahre lang moderierte. Den ZDF-Showklassiker präsentierte er zwischen 1987 und 1992 und dann wieder ab 1994 und bis 2011. 2021, 2022 und 2023 holte das ZDF die Show für jeweils eine Show pro Jahr zurück, auch diese wurden von Gottschalk moderiert.

Gottschalk wurde von Kritikern immer wieder verrissen, das Publikum blieb dem Entertainer aber lange treu. "Wetten, dass..?" erreichte in der Spitze mehr als 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, auch in den letzten Jahren erreichte die Show mit Gottschalk so viele Menschen wie sonst keine andere Show im deutschen Fernsehen. Gottschalk war immer aber auch schon bei anderen Sendern zu sehen. Bei RTL ist er nun schon seit 2018 Teil von "Denn sie wissen nicht, was passiert" - das ist bekanntlich das Nachfolge-Format von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle", das 2013 startete. 2012 war er zudem Teil der "Supertalent"-Jury. In den 90er Jahren präsentierte der Moderator bei RTL auch seine eigene Late Night Show.

In Sat.1 präsentierte Thomas Gottschalk im Jahr 2017 die Show "Little Big Stars", die war allerdings nicht am Samstagabend zu sehen, sondern sonntags zur besten Sendezeit. Viele Jahre vorher war er mit "Gottschalks Hausparty" beim Sender zu sehen. Nach dem "Wetten, dass..?"-Aus im Jahr 2011 wechselte Gottschalk zur ARD, im Hauptprogramm präsentierte er dort am Vorabend eine Show, die aufgrund von schlechten Quoten aber nach wenigen Monaten beendet wurde. Vor seiner Zeit bei "Wetten, dass..?" machte sich Gottschalk unter anderem mit "Na sowas!" und "Tommys Pop Show" einen Namen.