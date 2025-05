Neue Aufgabe für Katharina Frömsdorf: Die 47-Jährige, die zuletzt CEO von Joyn war, wird künftig Chief Transformation Officer bei ProSiebenSat.1. Es handelt sich dabei um eine neu geschaffene Position, in der sie "die Wachstumsprioritäten und Prozesse" steuern soll, wie der Konzern mitteilte. Im Zuge dessen zieht sie auch in die Geschäftsführung der Seven.One Entertainment Group ein und verantwortet zusätzlich als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei ProSiebenSat.1 die Personalthemen.

Bemerkenswert: Eine Nachfolge für sie als Joyn-CEO soll es nicht geben, weil diese Rolle künftig entfällt. "Im Zuge des laufenden unternehmensweiten Transformationsprozesses" werde Joyn gesamtheitlich in den Konzern integriert, wie es heißt.

© ProSiebenSat.1

Frömsdorf selbst erklärte: "Transformation ist in unserer Branche ein kontinuierlicher und übergreifender Prozess. Mit der Bündelung dieser Themen in einem zentralen Business Transformation Office senden wir ein klares Signal in den Markt, aber auch an unsere Mitarbeiter. Schließlich es ist wichtig, Transformation - intern wie extern - im Dialog mit allen Beteiligten zu gestalten. Ich freue mich auf diese neue übergreifende Aufgabe und die intensive Arbeit mit sämtlichen Bereichen unseres Hauses."

In ihren Aufgabenbereich fallen auch der Bereich Content Operations, New Business sowie unter anderem anderem das Podcast-Geschäft von Seven.One Audio und das Influencer-Netzwerk Studio71. Im Konzern ist Katharina Frömsdorf schon seit fast 20 Jahren, kennt das Haus also bestens - in guten wie in schwierigen Zeiten.

Gerade befindet sich ProSiebenSat.1 in schwierigem Fahrwasser, nicht zuletzt durch den anhaltend schwierigen TV-Werbemarkt, aber auch durch den Richtungsstreit im Hintergrund. Gerade erst hat der Konzern zudem den Abbau von 430 Stellen angekündigt (DWDL.de berichtete). Die angekündigte Transformation muss also mit erheblich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vollzogen werden.