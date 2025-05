am 13.05.2025 - 10:00 Uhr

Bei Sky kann man offensichtlich nicht genug von den Ochsenknechts bekommen. Wie der Pay-TV-Sender jetzt - am Tag des eigentlichen Staffel-Finals - angekündigt hat, geht die vierte Staffel der Dokusoap "Diese Ochsenknechts" demnächst in die Verlängerung. Die Dreharbeiten hierfür laufen bereits, sodass der zweite Teil ab September auf Sky One ausgestrahlt werden soll. Die Dokusoap steht darüber hinaus, auch auf Wow, zum Abruf bereit.

Geplant sind nach Angaben von Sky fünf zusätzliche Folgen - nicht zuletzt als Reaktion auf die offenkundig große Nachfrage. "'Diese Ochsenknechts‘‘ zählt zu den meistgesehenen Titeln bei Wow, und die Familiengeschichte ist noch lange nicht auserzählt", sagt Alexander Friedrich, Produzent bei Sky Deutschland. "Gerade in Staffel 4 spüren wir, wie eng die Verbindung zwischen dem Publikum und den Ochsenknechts geworden ist. Der Erfolg und die Beliebtheit der Serie sind für uns Grund genug, in die Verlängerung zu gehen. Der zweite Teil geht noch tiefer, wird emotionaler und mutiger."

Zufrieden zeigt sich auch Natascha Ochsenknecht, die im Mittelpunkt des von B28 Produktion hergestellten Formats steht. "Wir haben gelacht, gestritten, gefeiert – und genau das lieben die Leute an uns", sagt sie. "Der Erfolg zeigt: Unser Familienwahnsinn kommt an. Also machen wir einfach weiter - mit Spaß, Herz und einer Portion Selbstironie." Der genaue Ausstrahlungstermin der neuen Folgen steht bislang noch nicht fest.