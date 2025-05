Neun Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?" hat ProSieben in den zurückliegenden Jahren bereits gezeigt, erst vor wenigen Wochen ging der letzte Durchlauf zu Ende. Und ab dem heutigen Montag produziert Florida Entertainment im Auftrag des Senders schon die neuen Folgen. Die Jubiläumsstaffel soll, wie schon in den vergangenen Jahren, sechs Ausgaben umfassen.

Und nun hat ProSieben auch angekündigt, welche Promis Joko Winterscheidt die Show stehlen wollen. Die Wahl fiel dabei auch auf eine Person, die "Wer stiehlt mir die Show?"-Erfahrung hat: Olli Schulz. Er war bereits im Jahr 2022 in Staffel vier Teil des Quiz-Panels - damals konnte der Musiker die Show-Moderation tatsächlich ein Mal an sich reißen. Das versucht er auch im Herbst wieder - dann an der Seite von Entertainer Olli Dittrich und Schauspielerin Karoline Herfurth. Wie gehabt gibt es auch eine Zuschauerin oder Zuschauer, der oder die via Wildcard mitmacht.

Original-Moderator Joko Winterscheidt sagt zur neuen Staffel: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der ‚Wer stiehlt mir die Show?‘-Geschichte werden."

"Wer stiehlt mir die Show?" war auch zuletzt noch ein schöner Quoten-Erfolg für ProSieben. Die Frühjahrsstaffel erreichte im Schnitt rund 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei fast 18 Prozent. Alle Werte basieren auf den vorläufig gewichteten TV-Daten der AGF. Endgültig gewichtet lief es für die Show noch besser, die Joko-Show legte nachträglich immer um mindestens 1,0 Prozentpunkte zu. Dazu kommen die Abrufe bei Joyn.