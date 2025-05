Die dritte Staffel von "And Just Like That..." ist ab dem 29. Mai beim Streamingdienst Max zu sehen. Und eigentlich wollte Sky seinen Zuschauerinnen und Zuschauern die Folgen ab diesem Tag auch hierzulande zur Verfügung stellen, doch jetzt müssen sich die Fans noch einen Tag länger gedulden. Wie der Pay-TV-Sender jetzt nämlich mitgeteilt hat, kehren Carrie, Miranda, Charlotte & Co. erst am 30. Mai zurück auf die Bildschirme - einen Tag später als ursprünglich geplant.

Gegenüber DWDL.de bestätigt eine Sky-Sprecherin darüber hinaus, dass die Mini-Verzögerung alle Folgen der neuen Staffel betreffen wird. Das heißt: Wöchentlich gibt es die Episoden immer in der Nacht auf Freitag zu sehen. Das Finale sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer demnach am 15. August, in den USA läuft es einen Tag zuvor. Sky spricht gegenüber DWDL.de von "technischen Gründen", die für den neuen Veröffentlichungszeitpunkt verantwortlich seien.

Sky wird die Folgen der Serie, bei der es sich um ein Sequel von "Sex and the City" handelt, zunächst auf Abruf bereitstellen. Die lineare Ausstrahlung bei Sky Atlantic soll erst später im Jahr erfolgen. Die dritte Staffel von Executive Producer Michael Patrick King umfasst zwölf Folgen und folgt erneut Carrie, Miranda, Charlotte, Seema und LTW, die sich durch ihre komplizierten Lebensrealitäten rund um Liebe, Sex und Freundschaft in ihren Fünfzigern navigieren. Zum Cast gehören unter anderem Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks und Jonathan Cake.