Nach einer längeren Pause holt RTLzwei das Format "Geissens' Mega Mansions" schon bald zurück auf die Bildschirme. Am 2. Juni ist das Format am Montagabend zur besten Sendezeit zu sehen, eine Woche wird eine zweite Ausgabe ausgestrahlt. Das Format kehrt damit nach mehr als eineinhalb Jahren zurück ins Programm des Senders. Zuletzt ist "Geissens' Mega Mansions" im Oktober 2023 zu sehen gewesen.

In dem Format laden Robert und Carmen Geiss zusammen mit ihren Töchtern Davina und Shania erneut zu einer Reise in die prunkvollsten Traumimmobilien dieser Welt. In Monaco besichtigt die Familie beispielsweise eine sechsstöckige Villa. Weitere Besichtigungen finden in Dubai und Frankreich statt. Produziert wird das Format von Geiss TV.

Die Geissens bleiben bei RTLzwei damit am Montagabend weiterhin omnipräsent. Zwischen Januar und April hat RTLzwei hier das Original-Format der Millionärsfamilie gezeigt, seither sind Davina und Shania mit dem Ableger "We Love Monaco" um 20:15 Uhr zu sehen - erst an diesem Montag fuhren sie damit Rekordquoten ein (DWDL.de berichtete).