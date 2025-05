am 13.05.2025 - 13:39 Uhr

Das ZDF hat bekannt gegeben, wann die Impro-Komödie "Andere Eltern - Die 1. Klasse" zu sehen sein wird. Der Streifen wird demnach am 24. Juli zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr im Hauptprogramm der Mainzer ausgestrahlt, online gibt es den Film ab dem 19. Juni zum Abruf. Der Streifen basiert auf der Comedyserie "Andere Eltern", die vor einigen Jahren in zwei Staffeln bei TNT Comedy, das heute Warner TV Comedy heißt, zu sehen war.

Schon damals liefen die beiden Staffeln im Free-TV bei ZDFneo, im September 2023 kündigten die Mainzer schließlich an, den Stoff in Filmform fortsetzen zu wollen (DWDL.de berichtete). Produziert wurde der Streifen von Lutz Heineking jr. und seiner Produktionsfirma eitelsonnenschein, Heineking inszenierte den Film auch als Regisseur. Zusammen mit Laura Solbach, Archana Arumainayagam und Tankred Lerch schrieb er zudem das Drehbuch. Als Headautor fungierte Ben Bräunlich.

Und so beschreibt das ZDF den Inhalt des Film: Dokumentarfilmregisseurin Ini Züger ist zurück in Köln-Nippes, dem Eldorado der Helikopter-Eltern. Dort begleitet sie die Elterngruppe um ihre Tochter Nina, einer erfolgreichen Elternratgeber-Autorin, bei der freundlichen Übernahme einer Grundschule, um diese ganz nach dem eigenen Geschmack für ihre Sprösslinge zu gestalten. Die Schulleiterin Frau Marx gibt die Zügel – gegen eine saftige Finanzspritze des Start-up-Unternehmers Björn an den Förderverein – gerne aus der Hand. Schließlich herrscht Lehrermangel – da ist es doch ein Hauptgewinn, wenn die Eltern gleich selbst mit unterrichten. Doch während die neu gekrönten Lehrer-Eltern munter um sich selbst kreisen, steht bald erst die Schulbehörde und schließlich die Polizei vor der Klassentür.

Vor der Kamera stehen auch beim "Andere Eltern"-Film wieder Nadja Becker, Sebastian Schwarz, Jasin Challah, Daniel Zillmann, Johanna Gastdorf, Lavinia Wilson und weitere. Neu dabei ist unter anderem Veronica Ferres, die die Schulleiterin Frau Marx verkörpert.