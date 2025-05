am 13.05.2025 - 14:47 Uhr

Nachdem Sport1 mit "MasterChef" in den letzten Wochen in der Primetime wenig sportlich unterwegs war, passt das nächste Primetime-Format nun wieder etwas besser zum bisherigen Markenkern des Senders. Bereits ab der kommenden Woche füllt man den Großteil seiner Abende dann nämlich mit "Darts Party". Die Sendung läuft dann in der Regel montags bis freitags um 20:15 Uhr. Solange donnerstags die Darts Premier League läuft, weicht man auf den Samstag aus.

Sport1 bezeichnet "Darts Party" als "völlig neu gedachte Show", in der "klassischer Darts-Sport mit spektakulärer Action, strategischem Wettkampf und spannenden Herausforderungen" kombiniert werde. Entwickelt wurde das Format gemeinsam mit Acunmedya, dem ja auch 50 Prozent des Senders gehören.

Über die gesamte Staffel hinweg treten 24 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, wobei sie jede Woche in Sechsergruppen aufgeteilt werden, die dann "in einer spektakulären, farbenfrohen Arena" ausgefallene Herausforderungen bewältigen müssen. Bevor man auf die Darts-Scheibe zielen darf, gilt es dabei beispielsweise Hindernisse wie drehende Plattformen, rutschige Böden oder fliegende Barrieren zu überwinden.

An jedem Tag werden Tagessieger ermittelt, die dann im Wochenfinale um das Ticket für den "ultimativen Showdown" kämpfen. Dieser steigt dann im Staffelfinale, in dem "die spektakulärsten, intensivsten und unverschämtesten Darts-Herausforderungen" bewältigt werden sollen. Dem Sieger oder der Siegerin winkt "ein großer Preis", den Sport1 aber nicht näher beziffert.

Durch die Sendung führen zwei bekannte Gesichter: Elmar Paulke, ehemaliger Sport1-Kommentator und ausgewiesener Darts-Experte, sowie die erfolgreiche Stand-up-Comedienne und Moderatorin Negah Amiri. Paulke spricht von "der wildesten und besten Darts-Party, auf der ich bisher war" und sagt: "Die Kombination aus Darts, athletischen Spielen und einer Traumkulisse macht das alles zu einem Riesenspaß."

Negah Amiri kommentiert: "Zusammen mit Darts-Legende Elmar Paulke moderiere ich eine Show, die mehr ist als nur ein Sportformat. ‚Darts Party‘ bringt Action, Athletik und richtig viel Spaß zusammen – mit Kandidat*innen, die am Dartboard und im Hindernis-Parcours alles geben. Ich liebe die Energie, die Leute, die verrückten Spiele – und diese Mischung aus echtem Wettkampf und purem Entertainment. Ich freue mich riesig, Teil dieser wilden Reise zu sein – ‚Darts Party‘ wird euch überraschen."