In den Kommentarspalten unter Artikeln sammeln sich je nach Thema schnell hunderte Kommentare - wer da den Überblick behalten will, muss also in der Regel schon sehr viel Zeit mitbringen. Verspätet in die Diskussion einsteigen erscheint dabei je nach Thema teils kaum noch möglich. Der Bayerische Rundfunk will hier nun mit dem Einsatz von KI für mehr Übersichtlichkeit sorgen.

So werden unter - während der Beta-Phase derzeit noch ausgewählten - Artikeln inhaltliche Schwerpunkte und Hauptargumente aus allen Nutzerkommentaren in sachlichem Ton zusammengefasst, damit Leserinnen und Leser auf einen Blick die zentralen Debatten erfassen und ggf. auch mitdiskutieren können. Neben der Kurz-Zusammenfassung lassen sich auf Wunsch auch mehr Details und Beispielkommentare anzeigen.

Die KI-generierte Zusammenfassung der Diskussion ist dabei nur als Zusatzangebot zu verstehen, alle individuellen Kommentare, die vom BR vor Veröffentlichung zunächst vom Community Management ebenfalls unter Zuhilfenahme von KI geprüft werden, sind nach wie vor ebenfalls einsehbar.

BR-Chefredakteur Christian Nitsche: "Demokratie lebt von Diskussion. Und unser neues Service-Angebot kann einen Beitrag zur demokratischen Diskurskultur leisten. Wir können mit den sachlichen Zusammenfassungen der Fülle der Kommentare einen zusätzlichen Mehrwert geben. Welche Argumente und Gegenargumente sich herauskristallisieren, ist jetzt noch leichter zu erkennen. Dadurch erhalten wir eine geordnete Diskussion, die im Internet oft vermisst wird."

Derzeit befindet sich die KI-Funktion noch in der Beta-Phase, die Zusammenfassungen erscheinen daher nicht unter allen Beiträgen. Auch in Zukunft wird naheliegenderweise ein generell "ausreichendes Kommentaraufkommen" nötig sein, damit die Zusammenfassung angezeigt wird. Über eine integrierte Feedback-Funktion kann jeder Rückmeldungen geben, die dann zur Verbesserung des Angebots genutzt werden sollen.