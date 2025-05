Journalistinnen und Journalisten der ARD haben gleich zwei Stern-Preise abgeräumt. Die Auszeichnung für herausragende journalistische Arbeiten, früher bekannt unter dem Namen Henri-Nannen-Preis, ist am Mittwochabend in fünf verschiedenen Kategorien vergeben worden, in zwei davon setzten sich Produktionen des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds durch. In der Kategorie wurden David Körzdörfer und Düzen Tekkal für den Film "Bêmal - Heimatlos. 10 Jahre Völkermord an den Jesiden" ausgezeichnet, dieser entstand in Kooperation zwischen Radio Bremen, SWR und German Dream Productions.

Die Produktion überzeuge durch Nähe und Empathie, heißt es in der Jury-Begründung. Gleichzeitig vermittele sie auch Kontext und Fakten über Massenmord, Versklavung, und Vergewaltigung. In der Kategorie Investigation wurde die STRG_F-Doku "Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram" von Isabell Beer und Isabel Ströh ausgezeichnet. Die beiden Frauen würden tief in das Netzwerk zur Organisation von Missbrauch und Vergewaltigung eindringen. "Vor allem aber zeigen die Autorinnen, dass es sich dabei keineswegs um Einzelfälle handelt, sondern dass viele Tausend Männer - auch in Deutschland - sich daran beteiligen. Das Ausmaß des Missbrauchs macht fassungslos, war so bislang nicht bekannt - und rief zahlreiche Reaktionen hervor."

In der Kategorie Lokal wurden Manuel Andre, Axel Hechelmann, Timian Hopf, Jan Kandzora, Max Kramer, Ina Marks, Holger Sabinsky-Wolf und Christiane Zaunitzer für ihren Text "Skandal um die JVA Gablingen" ausgezeichnet, erschienen ist dieser in der "Augsburger Allgemeinen". Die Fotogeschichte des Jahres kommt von Dominic Nahr und erschien in der "NZZ" und der Egon Erwin Kisch-Preis für die beste geschriebene Reportage ging an Malte Henk für den in der "Zeit" erschienenen Text "Wie weit weg ist Buchenwald?".

Alle ausgezeichneten Geschichten im Überblick:

"Dokumentation":

David Körzdörfer, Düzen Tekkal - Bêmal - Heimatlos. 10 Jahre Völkermord an den Jesiden- ARD Mediathek - in Kooperation mit Radio Bremen, SWR, German Dream Productions

"Lokal":

Manuel Andre, Axel Hechelmann, Timian Hopf, Jan Kandzora, Max Kramer, Ina Marks, Holger Sabinsky-Wolf, Christiane Zaunitzer - Skandal um die JVA Gablingen- Augsburger Allgemeine

"Fotogeschichte des Jahres":

Dominic Nahr - "Sie machen das Land kaputt"- Neue Zürcher Zeitung

"Investigation":

Isabell Beer, Isabel Ströh - Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram- STRG_F

"Egon Erwin Kisch-Preis" (geschriebene Reportage):

Malte Henk - Wie weit weg ist Buchenwald?- DIE ZEIT